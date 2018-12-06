中拉合作借得东风好扬帆（环球热点）

图为2017年6月12日，在巴拿马首都巴拿马城的华人社区，人们在巴拿马与中国建交的庆祝活动上拍摄烟花。

毛里西奥·巴伦苏埃拉摄（新华社发）

近日，中拉关系火热，恰似一支激情四射的探戈舞。12月2日至3日，在阿根廷出席二十国集团（G20）领导人第十三次峰会后，中国国家主席习近平相继对阿根廷和巴拿马进行国事访问。

这是习近平就任中国国家主席后第四次访问拉美，也是中共十九大后习近平主席首访拉美，第二次访阿，中国同巴拿马建交后首次访巴，对引领新时代中拉关系发展具有里程碑意义。

里程碑：

元首外交引领双边关系

习近平连续访问阿根廷和巴拿马两国，着实让中国与这两个拉美国家的双边关系又“火”了一把。

据阿根廷《号角报》报道，中国国家主席习近平在阿根廷出席二十国集团领导人布宜诺斯艾利斯峰会的同时对阿根廷展开国事访问。阿根廷总统马克里向习近平授予了“解放者圣马丁大项链级勋章”。

报道称，马克里高度评价习近平访问期间两国签署的30项合作协议，并表示此访将在更大互信的基础上，为双边关系带来发展动力。

《巴拿马明星报》网站刊文称，中国国家主席习近平对巴拿马展开国事访问，这无疑是巴拿马国际关系史上的一个里程碑。这不仅是因为此次访问打破了冷战时期遗留下来的格局，更因为它让小小的巴拿马与拥有13多亿人口的中国进行了接触。

2017年6月，巴拿马与中国正式建交，“一年半来，中巴关系强劲起步，各领域合作如雨后春笋般破土而出、茁壮成长”。

“习近平对阿根廷和巴拿马进行国事访问，对中拉关系发展的促进作用大大超出预期。”中国拉丁美洲史研究会副会长、南开大学教授王萍最近在阿根廷参加学术会议，见证了阿根廷社会对习近平到访的热烈反响。

关系升温的背后，是实实在在的双边合作。

据拉美社报道，阿根廷和中国在双边日程上迈出重要步伐。两国12月2日签署了中阿政府共同行动计划（2019-2023），为两国在多个领域内的各项合作规划了路线图。

报道称，习近平与马克里举行会晤之后，双方发表了联合声明，内容涉及基础设施、农业、矿产、能源、金融、交通等诸多领域。

《今天巴拿马》称，随着习近平的到访，巴中关系将迈出“巨大的一步”。此访可能产生很多可能性：双方自贸协定磋商加速，确认中国驻巴拿马使馆的最后选址，评估科隆项目的磋商进程……对巴拿马政府来说，这是个主权不受影响的历史性机会，因为中国没有带着“帝国主义姿态”，而是处处彰显友好。

“元首外交是观察一国外交理念的重要窗口。”中国国际问题研究基金会拉美研究中心主任吴长胜对本报表示，中国和拉美交往中一直秉承“平等互利、共同发展”的原则。主要体现是，一是我们不干涉别国内政，不强行施加政治要求；二是不建立或者抢占别人的势力范围；三是发展与拉美的关系不以意识形态作为标准和前提。

延伸线：

“一带一路”助推互联互通

“中国新丝绸之路延伸到拉美。”巴拿马《星报》称，习近平访巴期间，两国签署约20项协议，涵盖经贸、文化、旅游、教育、海事、农业合作等。

“樱桃外交”，“德国之声”报道称，阿根廷已经签订协议向中国出口樱桃，出口蜂蜜与猪肉的协议也在谈判中。德国《焦点》周刊表示，中国的投资被看作是给阿根廷这个陷入经济和金融危机中的国家“雪中送炭”。

丝路“快车”拉近双方距离，“樱桃外交”带来实惠利益。

巴拿马农业部长卡勒斯表示，巴中签署农业合作协议将大幅提高巴农民的收入，并解决更多人的就业。

“一带一路”再次“圈粉”拉美。无论是元首会谈，还是联合声明，中国与阿根廷和巴拿马提升“一带一路”合作的主张，得到两国的热烈响应。

马克里表示，阿方坚定致力于深化同中国的全面战略伙伴关系，加强“一带一路”框架内合作。巴拿马总统巴雷拉表示，巴方支持共建“一带一路”，期待同中方加强投资、港口运输、自贸区等领域合作。

“‘一带一路’合作前景广阔，阿、巴两国各有优势。阿根廷是拉美大国和新兴市场国家，与中国的共同利益基础深厚。中巴是共建‘一带一路’的天然合作伙伴，巴方‘2030年国家物流战略’同中方共建‘一带一路’倡议高度契合。去年，巴雷拉总统访华期间，巴拿马成为首个同中国签署‘一带一路’合作谅解备忘录的拉美和加勒比国家。”吴长胜表示，习近平的拉美之行是中国在世界范围内推动“一带一路”具体落地的重要一步。

“一带一路”倡议为何在拉美大受欢迎？

“中拉经济互补性极强，可以有效对接产能，实现互联互通。作为最大的新兴经济体，中国市场为拉美经济提供了发展机遇，中国投资则弥补了拉美资本短缺的短板。”中国社会科学院拉丁美洲研究所政治研究室主任杨建民对本报表示，拉美是“海上丝绸之路”的自然延伸，是“一带一路”建设很重要的参与方。

王萍表示，拉美国家自身发展愿望强烈，但面临诸多现实困难，最大的挑战是经济结构脆弱，工业基础薄弱，深陷中等收入国家陷阱怪圈，对外部市场依赖性强，基础设施落后。而中国的“一带一路”倡议中，设施联通理念契合了拉美的发展需求，“一带一路”在中亚、西亚、东南亚包括欧洲国家的成功实践，对拉美国家极具吸引力和感召力。

新蓝图：

中拉合作开启崭新篇章

中拉关系暖流涌动，世界瞩目；中拉合作未来可期，前景广阔。

“中国和拉美虽然相距遥远，但进入新世纪以来，双边关系取得飞跃发展，处于双边关系发展的战略机遇期，双方在资金、技术、资源和产能方面的对接优势明显。”吴长胜表示，未来，要用好中拉的战略机遇期，充分发挥“一带一路”建设的引领作用，实现中拉双方资源优势互补，朝着中拉命运共同体的方向迈进。

2014年7月习近平主席首访阿根廷，两国关系提升为全面战略伙伴关系，掀起双方合作热潮。今年，习近平主席再次访问阿根廷，无疑将对深化两国全面战略伙伴关系、规划未来合作前景具有重要意义。

据巴拿马TNV电视台报道，当地时间12月3日，习近平参观巴拿马运河太平洋一侧的新船闸科科利船闸。巴拿马运河管理局官员埃迪表示，巴拿马运河的收益提高得益于全国自由贸易。中国是全球化的捍卫者，中国对巴拿马运河的重视，凸显中国为维护全球贸易自由做出的努力。

《巴拿马明星报》网站评价，与中国发展关系，不仅仅是在贸易往来上为巴拿马提供了一个如此巨大的市场，而且赋予巴拿马更加重要的角色和自我保护能力。文章称，中国国家主席的来访将让巴拿马置身一种全新的国际现实，巴拿马将在其中面临新的可能性。

王萍表示，拉美国家大多是发展中国家，是市场经济国家比较集中的一个地区，都支持经济全球化和多边主义。中拉关系向好发展有助于更好地凝聚全球力量，维护多边主义贸易机制，反对单边主义和贸易保护主义。

当然，未来中拉关系还面临很多挑战。对此，吴长胜表示，一是无论外部因素如何变化，我们要保持战略定力，坚定不移发展与拉美关系。二是增强政治互信，加深文化交流，促进民心相通。

杨建民认为，要加强人文和地方等领域交流，便利中拉双方人员往来，夯实两国关系民意基础。要加强在国际事务中的沟通，深化在联合国、世界贸易组织、中拉论坛等多边机制中的协调和配合，共同应对保护主义、单边主义等挑战，共同推动建设新型国际关系和开放型世界经济，更好维护发展中国家共同利益，构建人类命运共同体。

(责编：杨曦、仝宗莉)