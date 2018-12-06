生产工序多 车间用工少

奥瑞金湖北咸宁工厂百威啤酒瓶罐生产线。

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一个合格的铝制罐，须经过开卷、冲杯、拉伸等12道工序，还须经过外部、内部、瓶口等六道严格的检测。然而，如此复杂的制罐过程仅仅需要10名工作人员。这是奥瑞金湖北咸宁工厂智能化生产线的场景。

“咸宁工厂占地500亩，总投资达20亿元。当前我们看到的这条生产线正在为百威啤酒生产新型罐体，每小时大约可以产出3万罐，这次要一直运行100个小时，也就是300万罐。” 奥瑞金湖北包装公司总经理于仙超介绍说，今年咸宁工厂的产能较去年有了大幅度的增加。

咸宁工厂的立体仓库采用了全程现代化的仓储管理模式，虽然成品最多存留一周的时间，但立体仓库却显得满满当当，现场存放了大约30个品牌的成品。

提供“一站式”解决方案

“从去年开始，奥瑞金的整体产能得到了逐步释放，主要得益于整个包装市场对我们商业模式创新的认可。”奥瑞金科技股份有限公司董事长周云杰表示。

奥瑞金的商业模式，就是在为客户提供饮料、罐头、啤酒及其他食品包装制品的同时，还提供包括设计、灌装及全方位客户服务等综合包装解决方案。

“我们的角色已由单纯的制造商变为深度配套合作伙伴。”周云杰介绍，今年上半年，奥瑞金加强了品牌策划和包装设计团队力量，开展了二维码辅助产业链管理服务。随着一些新项目的投产，新产能不断释放，奥瑞金的盈利能力也得到了持续提升。

湖北咸宁新型二片罐项目就是最好的例子。“我们这里现在有70多个企业客户，共计160多个品牌，此外，我们还会推出一些定制化的服务产品”，于仙超介绍，咸宁工厂通过完善合作模式、定制生产线等方式，增强客户黏性，优化投资结构。

以即将上市的“凯司令谷物饮料”为例，该产品是由奥瑞金与上海凯司令食品有限公司联合推出的一款饮料产品，是由159种谷物粉和水配制而成的全素饮料。该饮料的配方由奥瑞金研发团队配制而成，并在咸宁工厂进行制罐、灌装，为客户节省了大量的时间和成本。

截至2017年底，奥瑞金已经在全国17个省区市拥有包括三片罐、二片罐、制盖、饮料灌装、金属材料印刷在内的近30家制造基地，总产能接近160亿罐。

发力二片罐差异化产品

在互联网经济快速发展的浪潮下，环保包装、智能化包装、个性化包装成为新的发展趋势。

奥瑞金2017年财年寄语说到“2017年，全球最先进的包装、灌装综合工厂在咸宁正式投产，宝鸡二片罐工厂同年投产，完成了上市之初所规划的生产布局，搭建了为客户提供全国性优质服务的硬件基础”。奥瑞金的半年报披露“公司2018上半年二片罐收入达7.5亿，同比增长26.47%，咸宁工厂处于产能爬坡期，产能利用率将在未来逐步释放；同时，灌装收入较上年同期增长56.71%，也主要系湖北咸宁饮料灌装项目收入增加所致；而西北地区收入较上年同期增长263.24%，则主要由于宝鸡工厂二片罐产能释放”。

易拉罐主要分为二片罐和三片罐，以铝合金板材原料为主的二片罐具有缩短工序、减少污染等明显优势。业内数据显示，一个回收铝罐最快能在60天后再回到货架上，且在重新制罐的过程中，它的能源消耗量和温室气体排量均会减少95%左右。

周云杰表示，将铝材应用于饮料包装领域，有利于提高资源利用率和环境保护。“当前国内常规二片罐的产能已处于过剩阶段，而奥瑞金在咸宁工厂力推的则是二片罐差异化产品，如百威铝瓶罐、安利的纤体罐。咸宁工厂一直是按照智能化标准建设和管理，自动化、智能化程度已经达到国际领先水平。”

做优食品饮料金属包装

奥瑞金产能不断释放还得益于食品饮料消费需求的持续扩大。近年来，国民经济水平持续提高，我国人均可支配收入稳定增长，带动了食品饮料金属包装行业的发展，市场需求呈现增长态势。

根据新思界产业研究中心发布的《2018—2023年食品饮料金属包装行业投资环境及投资前景预测分析报告》显示，2017年，我国食品饮料金属包装总产量达到1012亿罐，同比增长9.29%。同时，饮料行业出现多元化趋势，打破了过去单一的玻璃容器垄断市场的格局，金属、塑料、纸等材质相继应用在饮料包装上。业内人士认为，我国的金属包装行业已经进入稳定有序的良性发展时期。

食品饮料是我国金属包装的主要应用领域。受益于下游食品饮料行业的稳步增长，啤酒罐化率水平的不断提高，以及罐头食品普及率的提升，未来几年食品饮料金属包装行业也必将迎来稳步增长。

抓住包装产业的发展机遇，奥瑞金稳扎稳打，积极拓展新业务、新客户，持续夯实主营业务。其半年业绩报告显示，奥瑞金上半年实现营收40.40亿元，同比增长21.1%，而归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润达到4.11亿元，同比增长20.6%。

《 人民日报 》（ 2018年12月06日 16 版）

(责编：杨曦、仝宗莉)