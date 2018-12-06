原标题：体检套餐多环节暗含加项收费

妇科检查室的医生让记者额外做HPV检测，价格为280元

北京市2017年度健康体检统计报告昨天正式发布。2013至2017年，全市开展健康体检的医疗机构由195家增长为229家，其中公立医疗机构143家，商业体检机构86家；非营利性医疗机构约占六成，营利性医疗机构约占四成。

昨天，北京青年报记者走访体检市场时发现，各种套餐项目令人眼花缭乱，价格也从一百元到上万元不等，甚至高达6万余元。而在体检过程中，不少市民都遭遇了“临时加项”诱导消费的情况。

这些五花八门的体检套餐项目背后，是否真的科学合理？北京地区的体检机构实际情况如何？北青报记者就此展开了暗访调查。

北京青年报记者梳理了十余家商业体检机构发现，每家机构都推出至少5－10种套餐，其中以女性套餐和中老年套餐最为“热门”。不同体检套餐价格从一百元到上万元不等，最高的可达6万多元。比价格更令人难以选择的是被冠以不同名字的套餐，例如“中年抗压体检套餐”“痛经套餐”“癌症心脑血管专项检查”……还有一些定向的小范围套餐，例如女性的备孕套餐、排卵期监测套餐，还有恐艾套餐，在其介绍里写着，“检测艾滋梅毒”。

对于体检者而言，这些体检项目究竟是否有必要检查？在体检过程中又会遭遇哪些奇葩状况？对此，北青报记者进行了调查。

暗访

套餐价格不透明 体检被诱导“加项”

日前，北青报记者在某团购网站上找到了一家体检中心，并以346元下单了一个原总价值890元的“白领特惠套餐”，并按照预约的时间前往宣武门附近的线下门店进行暗访体检。根据记者团购的套餐内容显示，该套餐包含的项目包括内科、外科、眼科、口腔科、妇科、血常规、肝功能、肾功能、心电图等16项检查内容。

当天早上7点30分体检中心已经有不少人在咨询台办理登记。在客服咨询台后侧，有三块价格公示牌以及一块资质证明展板，但是由于展板上的字体过小，且位于咨询台后侧无法近距离观看，顾客很难看清公示牌上的具体项目价格信息。在体检过程中，北青报记者一共去了12个科室，但其中有3个科室的医生存在诱导消费、增加检查项目的现象。

在外科检查过程中，该科室的医生发现北青报记者有乳腺增生，随后她看了一眼体检单说：“你这单子里甲状腺彩超、乳腺彩超这两项检查都没有，可以再做个乳腺彩超看看有没有结节和瘤，这个就得自己加项交费，乳腺彩超150元，甲状腺彩超120元。”看记者有些犹豫，这位医生催促道：“做不做？做的话就给你开条去交钱，一会儿人就多了。”只见她左手拿出一叠开票的小单子，右手拿着笔，准备下笔开单。记者发现，那叠单子背面还记录了不同检查项目的价格，以备随时跟顾客报价格。

在妇科检查过程中，北青报记者遭遇了更加夸张的劝说诱导方式。检查室中一共有三位医生，两位较年轻的在电脑前负责登记，一位相对年长的医生负责检查。“哎呀你这宫颈都糜烂啦，你可以做个HPV检查，看看有没有感染。”在检查过程中，医生的口气显得有些夸张，看到记者表示出了惊讶的神情，这位医生补充道：“你这个情况已经到中度了，做个HPV检测看看有没有人乳头瘤病毒的感染。我给你开一个你到前台缴费行吗？正常收费是350元，给你打个八折280元。”

当北青报记者表示同意加项时，负责登记的两个年轻女医生已经早早地把HPV检测项目的单子开好了，并让记者去前台缴费。交费后，记者又拿着体检单回到妇科检查室登记确认。

在口腔科，同样的诱导劝说方式再次出现。在检查过程中，医生简单看了看北青报记者的口腔，发现有轻微的龋齿，还说：“如果这牙齿不补上的话，龋齿范围会越来越大，到时候整个牙就坏了，从外面烂到里面，最后还得拔掉，再把旁边的两颗牙磨了戴假牙。你现在补一下特别方便，十分钟就能补好。”关于价格，该牙医解释道：“我们按颗收费，价格有180的，也有280的，还有380的和580的。像刚才出去的那位女士，十分钟就补好了。”

一轮检查下来，12个体检环节中，3个环节的检查科室劝导北青报记者加项目。最后加上额外的HPV检测费用，记者体检所需的实际花销从原来团购的346元，增加到了626元，增加了将近一倍。

这种加项检查的现象是否普遍？北青报记者随机询问了一位正在前台缴费的中年女子，她说：“刚才检查了内科，医生说要我加个检查项目，做个甲状腺彩超，得额外再花96元。”另一位正在妇科诊室门口整理衣物的女性也告诉记者，在医生的建议下，她也加了个甲状腺彩超检查。

12月4日下午，北青报记者来到位于朝阳区丰联广场的一家商业体检机构看到，其前台后方公示了一份营业执照以及名为“某某男科医院”的牌子。根据其营业执照上的信息，记者在北京市体检质控中心官网进行了查询，然而，在获批开展健康体检的上百家医疗机构名单中，并没有查询到这家机构。

当北青报记者提出想了解一下各项检查的价格信息时，工作人员表示店内没有公示的价格，都在团购网站以套餐形式呈现。但是，记者了解到，不管是根据原北京市卫生局2010年印发的《北京市健康体检管理办法》的通知还是今年2月北京市体检质控中心发布的《健康体检服务规范》中，都明确提出：“体检项目及收费标准应进行公示，公示应在体检场所公共区域明显处；医疗机构应当在健康体检公共区域公示开展的健康体检项目及收费标准”。

文并摄/本报暗访组

核心

“痛经套餐”里竟查妊娠 专家点评“过度体检”

在调查中北青报记者发现，多数体检机构会以“全面”和“深度”检查为由，向消费者推荐包含各种专业项目的体检套餐，然而这些项目是否真的有必要，以及是否真的适合，消费者则难以判断。北青报记者整理了部分套餐，并咨询了北京朝阳医院体检中心主任王莹，发现部分套餐的确存在过度检查的情况。

对话

“反对以高端为名过度检查”

对话人：北京市体检质量控制和改进中心常务副主任、北京市体检中心新闻发言人 钱文红

北青报：目前市面上商业体检机构体检套餐价格从100元-6万元不等，这些高昂的体检是否合理？

钱文红：从目前北京市场来看，健康体检的基础价格一般在几百元之间浮动，基本包含了基础体检项目。检查项目多少、实验室检查使用的方法学不同、进口与国产试剂的不同，都会造成价格出现差异。公立医疗机构执行的是政府定价，营利性医疗机构可自主定价。

健康体检中，随着个性化、差异化检查项目的增多，高端套餐价格可以达到数千元甚至更多。我们提倡进行必要的检查，反对以高端为名，进行过度检查，如PET/SPET检查，是不能随意开展的，除非有明确的疾病风险指征，例如年龄在50周岁以上并且长期大量吸烟、心血管疾病风险评估为中高风险等，否则不宜使用PET、SPET等。

北青报：消费者对于一些专业的体检项目难以判断其科学性和合理性，您有什么建议？消费者如何选择体检套餐？

钱文红：健康体检必须包含一定的基本项目，如身高及体重测量、内外科的常规查体、血／尿常规、血生化检查、腹部B超及胸片检查等。

对于普通消费者，我们建议每年定期进行健康体检。对胸片、一般检查、腹部B超等要进行检查。如往年在某项检查中发现了问题，如甲状腺、乳腺发现结节等，一定要定期复查或到专科医院检查。

如果消费者患有慢病或者存在慢病相关风险因素，则应有针对性地增加一些检查项目，比如脑卒中筛查中，就包含颈动脉超声以及凝血酶原时间及活动度、D-二聚体定量、C-反应蛋白、血浆同型半胱氨酸等。对于这些专业、深入的体检项目，建议在检前咨询专业人员，如医院的专科医生，而不要仅仅通过网络查询等途径有个大概了解就随意决定。

北青报：消费者如何判断机构是否具备开展健康体检的资质？

钱文红：申请开展健康体检的医疗机构须向准予其注册登记的卫生计生行政部门提出书面申请。对审核合格的申请机构，登记机关在其《医疗机构执业许可证》副本备注栏登记“允许开展健康体检”。北京市体检质控中心官网可以查询到具备资质的体检机构信息。

文/本报记者 张小妹

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此番言论一出，立刻在网络上引发广泛关注。12月5日，北京市卫生健康委相关负责人表示，对存在问题的健康体检机构，本市将实施重点监督、限时整改，对整改后仍无法满足《北京市健康体检管理办法》基本要求的机构，取消其健康体检资质，形成了“准入-监管-退出”的闭环管理机制。

“根据《医疗纠纷预防和处理条例》和《医师法》等法律法规，医疗机构篡改、伪造、隐匿、毁灭病历资料的，相关卫生执法部门是绝对有权力查处的，但是前提是必须得有确切的证据证明，才可以进行处罚。目前爱康国宾CEO张黎刚曝出的充其量只能是线索，他既没有点名具体的体检机构，也没有拿出确凿的证据。”一位医疗行业业内人士称。

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北京1/4年轻人体重超标

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《北京市体检统计报告》已经连续发布了8年。与往年相比，报告内容新增加了2013-2017年的体检数据趋势分析，展现了过去5年北京市体检行业服务资源以及体检人群各项异常体征的变化趋势，还新增了信息化建设及数据来源、医疗设备情况与场所面积等管理类内容。

整体来看，在2017年的统计报告中，超重的占到了25.32%，肥胖13.15%。专家分析，超重和肥胖问题的特点表现在，一方面总体随年龄增长而呈现逐步增高趋势，60-69岁达到高峰，超重达到34.33%，肥胖达到17.71%，体重超标率达到52.04%，即60-69岁年龄段超过半数人群存在体重超标问题。同时，起点较高，呈现年轻化倾向，18-29岁年龄段人群的超重率达15.62%，肥胖率为8.25%，体重超标率为23.87%，即近四分之一的年轻人存在体重问题。

去年，男性健康体检的异常指标检出率排名前10位的为：血脂异常、超重、脂肪肝、甲状腺结节、骨量减少/骨质疏松、血尿酸升高、幽门螺旋杆菌阳性、血压增高、肥胖、颈动脉斑块。女性健康体检异常体征检出率排名前10位的为：乳腺增生、甲状腺结节、血脂异常、骨量减少/骨质疏松、超重、幽门螺旋杆菌阳性、脂肪肝、子宫肌瘤、血压增高、颈动脉斑块。

从近几年的重大异常体征检出率数据可以看出，排名靠前的都是血脂异常、超重肥胖和脂肪肝等与慢性非传染性疾病相关的高危因素。这也提醒市民在日常生活中要合理膳食、适量运动、心态平衡、戒烟限酒。同时，从近5年的趋势可以看出，血脂异常检出率呈降低趋势，这可能与北京市积极推进慢病防治工程以及全民健身运动有关。

本组文/本报记者 张小妹

图片制作/沙楠

(责编：仝宗莉、杨曦)