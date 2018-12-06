原标题：住房50平方米以下限制入学?

深圳市螺岭外国语实验学校日前发布公告，从2019年开始，50平方米以下住房将被限制入学。公告称该限制是为了优先保障学校地段内实际购房居住的户籍适龄儿童就近入学的权利，防止临时择校性申请，挤占地段生学位。

深圳市螺岭外国语实验学校日前在其官网发布关于学位申请补充要求的公告显示，从2019年开始，对申请该校学位的房产进行户型面积及居住年限等方面的“升级”要求。根据新规，50平方米以下住房将被限制入学。学校将通过社区网格系统记录和家访等形式对是否在申请房产实际居住进行核实。

学校称优先保障学校地段内儿童就近入学

公告称，近年学校地段生源持续增加，学校学位已到极限。为了优先保障学校地段内实际购房居住的户籍适龄儿童就近入学的权利，防止临时择校性申请，挤占地段生学位，人为造成不公平和学位紧张局面，保证教育教学的正常开展，现参照兄弟省、市、区做法，结合该校实际情况，从2019年开始，对申请学校学位的房产补充要求如下：

（1）住房面积小于或等于30平方米的，需购房及实际居住满六年以上，且在深圳市内没有其他更大面积住宅类商品房。

（2）住房面积大于30平方米且小于或等于50平方米的，需购房及实际居住满四年以上，且未被锁定。

（3）住房面积大于50平方米的，需购房及实际居住满一年以上，且未被锁定。

（4）以上所述的购房年限，均以当年4月30日为基点向前倒算。

该小学为广东省一级学校

据公开资料显示，学校成立于1981年9月，原名螺岭小学。1986年被定为深圳市重点小学， 1997年3月被评为广东省一级学校，1999年被评为广东省绿色学校。2002年9月与深圳市海丽小学合并，成为罗湖区教育改革的试点，2004年3月螺岭外国语实验学校正式挂牌，2014年12月深圳市螺岭外国语实验学校开通湖贝校区（原湖贝小学）。

深圳市螺岭外国语实验学校分三个校区，分为一部，二部及湖贝校区。一部由3、4、5、6年级组成，二部由1、2年级组成，湖贝校区18个班、1008人。总占地面积30366平方米，建筑面积25112平方米。60个教学班，学生2817人，教职工168人，其中专任教师161人（不含湖贝校区）。1999年自筹资金建设校园网,已经发展为较为完善的计算机网络系统，实现了办公自动化，教学网络化。

律师认为该限制侵犯了

孩子平等受教育权和择校权

京师律师事务所雷国亚律师表示，该校的这种做法其实是对低收入家庭和孩子在择校这一问题上的一种限制，侵犯了孩子们的平等受教育权、择校权。同样是一个家庭，有钱的家庭买一个100平方米的房子，甚至不止一套，他的孩子就能在这个小学上学，而经济条件差的家庭，或许只能买得起一个30平方米的房子，孩子的上学却受到了居住年限的限制。归根结底，这种教育资源的分配与公民的财产数量挂钩，是不公平的，也不利于良好社会风气的引导，有违社会主义核心价值观，也与宪法的精神不符。作为教书育人的机构出台这样的政策值得反思。

文/本报记者 朱开云

(责编：仝宗莉、杨曦)