原标题：“携号转网”被吐槽办理难

携号转网试点近日出台新规，12月1日起，天津、湖北、云南、江西、海南5个试点省市正式启用新的携号转网受理流程，用户可通过短信查询是否具有携号转网资格，在申请获取授权码后，即可前往转入方运营商营业厅办理携号转网业务。相比以往来说，新的受理流程比之前有了大幅简化。

携号转网办理仍然并不容易

不过，近日有尝试携号转网的用户吐槽，实际操作起来并不容易。有天津用户表示在申请中国移动的转网时发现，按要求发短信操作之后，两次收到因系统繁忙业务无法受理的回复，在第三次尝试后，移动方面回复了无法为用户办理携号转网的具体理由，该用户最终没能携号转网。运营商方面给出上述天津移动用户的回复显示，两个原因导致该用户无法办理携号转网。一方面该用户参与了话费预存活动，另一方面，天津移动称该用户办理了特殊优惠限制业务影响携转办理。

此外还有用户表示，携号转网并不是想转就转那么简单，比如，“卡上不能同时有宽带、亲情号等，一些绑定在号码上的其他业务需要解绑或者到期后才能办理”，因此原本对携号转网很感兴趣，但在咨询之后便不了了之了。

新流程上线可短信查询转网资格

所谓携号转网，就是手机用户可以在不更换号码的情况下，更换不同的基础电信运营商，原手机号码继续保留，避免“要换运营商，必换手机号”。据了解，根据此次推出的试点新流程，用户可以选择以发送短信的方式查询自己的转网资格并申请授权码，然后用户前往营业厅办理完成相关手续。

相关业内人士介绍，以往用户需拨打客服电话或去营业厅现场查询号码是否符合携号转网条件，过程繁琐且不透明。新流程上线后，增加了查询携转资格方式，用户还可以通过发送短信进行携转资格查询，部分企业还提供了掌厅、网厅等查询方式。新流程的改进可使用户相对更准确、直接地获取业务办理信息，避免用户跑冤枉路的情况发生，提升和简化办理流程。据介绍，用户办理完携转业务后1个小时内（到下一个整点时刻）即可正式携转到新的运营商。

2020年“携号转网”有望全国范围铺开

公开信息显示，2010年11月，工业和信息化部在天津、海南开展携号转网试点工作。2014年9月，第二批携号转网试点在江西、湖北、云南三省落地实施。今年12月1日起，天津、海南、江西、湖北、云南五个试点省市，同时启用携号转网业务受理新流程。

工信部副部长罗文曾表示，携号转网的工作一直在积极稳妥推进当中，但在实际试点操作过程中存在一定的技术困难，在全国范围实现至少要到2020年。

文/本报记者 任笑元

(责编：仝宗莉、杨曦)