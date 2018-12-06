原标题：合并快车专车 滴滴成立网约车平台公司

本报讯（记者 温婧）滴滴昨天发布员工邮件，宣布组织架构升级。此次升级，滴滴核心业务和多部门都将进行合并、调整，其中专快车事业群合并，成立网约车平台公司；原小桔车服和汽车资产管理中心（AMC）合并，升级为新车服，成立车主服务公司。滴滴还任命集团安全事务部负责人王欣为首席出行安全官（Chief Safety Officer，CSO），向程维汇报。

此次调整，两大核心业务群的合并备受关注，原快捷出行事业群和专车事业部、豪华车事业部合并，成立滴滴网约车平台公司（以下称为网约车公司），任命付强为集团高级副总裁兼网约车公司CEO，向程维汇报。

此次调整新成立车主服务公司，合并原小桔车服公司与汽车资产管理中心（AMC），任命陈汀为集团高级副总裁兼车主服务公司总经理，向程维汇报。新车服的成立，致力于建设一站式汽车运营和车主服务平台，全力为网约车安全、合规需求提供资源保障，并在原有维保、加油、充电等汽车后市场服务基础上探索汽车新零售。

除了成立两大平台公司，原品质出行事业群的单车（HT）、电单车（HM）、代驾、企业级业务和原智慧交通事业部的公交业务组成普惠出行与服务事业群，任命付军华为集团高级副总裁兼普惠出行与服务事业群总经理，向程维汇报。普惠出行与服务事业群将继续为用户提供安全便捷经济多元的出行服务，精细化的B2B服务将持续提升企业用户的经营效率和用车安全。

全员信开头还提到，2018年是滴滴充满挑战的一年，平台发生的两起恶性安全事件为公司敲响警钟，滴滴比任何时候更坚定“让出行更美好”的初心和使命。为了落实安全是第一用户价值，任命集团安全事务部负责人王欣为首席出行安全官（Chief Safety Officer，CSO），向程维汇报。

信中还提到，集团安全委员会将持续推进落实安全整改工作，加大线上线下资源投入，切实提升安全管理水平。

此次调整中，出租车业务亦将升级，滴滴CTO张博将负责原快捷出行事业群出租车事业部，滴滴将向出租车业务加大产品技术资源的投入，促进出租车产品升级和新旧业态融合发展，进一步探索出租车与网约车融合的新模式。

(责编：仝宗莉、杨曦)