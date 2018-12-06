原标题：“微信支付出现勒索病毒”存在歧义

本报讯（记者 温婧）近期出现的勒索病毒引发大规模关注，因为病毒开发者利用弹出的微信二维码作为支付赎金的方式，因此有传言称“微信支付出现勒索病毒”，大家纷纷担心自己的微信会中招。微信官方昨天辟谣称，“勒索病毒”是电脑病毒，跟手机一点关系也没有。微信表示，希望病毒命名可以更客观、更严谨，避免误导用户，导致用户不能做出相应的防范。

微信方面辟谣称，“勒索病毒”是电脑病毒，跟手机一点关系也没有。勒索病毒，是一种新型电脑病毒，主要以邮件、程序木马、网页挂马等形式感染Windows系统，对文件进行加密，被感染者一般无法解密，需要给黑客支付赎款才能拿到密钥。不管是苹果手机还是安卓手机，都不会被感染。普通用户不必过于担心，电脑上的杀毒软件升级后就可将病毒拦截。 所谓的“微信支付出现勒索病毒”存在歧义和误导，导致了大家的误解，并非微信出现了病毒。那么，为什么还会有“微信支付出现勒索病毒”这样的传言呢？事实上，是“勒索病毒”利用了微信支付二维码要求用户付款。微信已第一时间对所涉勒索病毒作者账户进行封禁、收款二维码予以紧急冻结。微信支付用户财产和账户安全不受任何威胁。

(责编：仝宗莉、杨曦)