原标题：央行处理602起拒收现金行为

拒收人民币现金、炒作“无现金”概念的行为损害了国家货币的法定地位，损害了消费者的合法权益，从长远看还会危及金融安全。针对这一情况，央行自今年7月开始在全国范围内启动了拒收人民币现金整治。整治焦点集中在政务和公共服务、水电煤缴费、新零售、交通类、餐饮业、景区等人口密集和涉外场所。

本报讯（记者 程婕）近年来国内出现了一些拒收人民币现金、炒作“无现金”概念的行为，这损害了国家货币的法定地位，损害了消费者的合法权益，从长远看还会危及金融安全。针对这一情况，央行自今年7月开始在全国范围内启动了拒收人民币现金整治。昨天北京青年报记者获悉，全国共处理拒收现金行为602起，经约谈、政策宣传和批评教育，558起已全部整改到位，44起正在处理过程中。整治焦点集中在政务和公共服务、水电煤缴费、新零售、交通类、餐饮业、景区等人口密集和涉外场所。

移动支付和银行卡越来越普及的现在，一些消费者在旅游景区、餐饮、零售等行业商户消费时被拒收人民币现金，公众反映强烈。对此现象，央行于今年7月中旬发出整治拒收现金公告。公告称，中华人民共和国的法定货币是人民币，包括纸币和硬币（以下统称现金）。任何单位和个人不得以格式条款、通知、声明、告示等方式拒收现金，依法应当使用非现金支付工具的情形除外。在接受现金支付的前提下，鼓励采用安全合法的非现金支付工具，保障人民群众和消费者在支付方式上的选择权。

据了解，新零售行业是整治拒收现金工作的重点，也是难点。央行上海总部近期在接到针对盒马鲜生拒收人民币现金的投诉后，立即开展调查。经查证，在盒马鲜生消费必须使用其APP，现金无法使用。为保障消费者的自主支付选择权，保障居民特别是老年人等偏好使用现金的人群的正常生活、消费需求，人民银行上海总部第一时间要求盒马鲜生做出整改，盒马鲜生积极配合开展整改工作，在其门店开通现金支付通道。对于盒马鲜生内非自营商户，不具备直接收银条件的，可通过出具相关售货票据，消费者可凭票据至盒马鲜生现金收银柜台支付现金，取得回执凭证后再至盒马鲜生非自营商户取货。

北青报记者从央行营管部获悉，截至11月中旬，北京地区央行营管部已根据群众反映和主动发现、处理了30起不同类型的拒收现金行为，约谈了2家知名企业。北京地区的拒收现金行为中，有的是停车场、餐饮店等企业对员工管理不严，导致员工为了个人方便而拒收顾客的现金，或因为和顾客因其他事宜发生矛盾而故意拒收现金。有的是企业盲目跟风“无现金”的错误提法进行不当宣传，错误地认为不收现金就“高端”了。有的是公共服务类单位“换位思考”意识不够，没有考虑到群众的多种情况，收费窗口只能刷卡、刷手机，不能收取现金，给没有银行卡、手机支付的群众造成了不便。有的是企业以互联网新业态为名，明明店面内有人，完全具备收取条件，却不收取现金。

(责编：仝宗莉、杨曦)