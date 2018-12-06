原标题：梅西百货天猫店明年元旦撤店

梅西百货从“不会离开中国”到全面退出只用了2年 供图/视觉中国

日前，梅西官方海外旗舰店在天猫发出的公告显示，店铺已经停止接单，并将于明年1月1日撤店。梅西天猫店工作人员表示，“我们与阿里巴巴天猫国际的合约会在2018年12月31日到期，所以届时Macy’s将会撤店。”

阿里表示，这是梅西自己调整策略，将退出中国市场。北青报记者看到，梅西天猫店的销量并不大，商品售价不低，加上运费、税费比品牌官方旗舰店高出三分之一；且由于从美国发货，消费者表示“物流至少要等两个星期”。

梅西天猫海外旗舰店明年撤店

梅西发出的公告显示，梅西官方海外旗舰店将于12月3日起停止接单，之前所有订单仍会正常发货，未来将通过美国官网继续服务。有任何售后问题需要在12月31日前联系客服。

梅西客服人员表示，“我们与阿里巴巴天猫国际的合约会在2018年12月31日到期，所以届时Macy’s将会撤店。”她表示，明年1月1日起，该店铺将会从天猫撤下。

销量不佳 近期最高月售5件

合约到期后为何不继续续约？阿里方面表示，这是梅西百货自己的战略调整，要退出中国。不过梅西百货天猫店的销售的确不佳。

梅西天猫店的商品目前还未下架，北青报记者看到，该店铺的销量寥寥无几。最近销量最高的是一件售价277元的“安德玛男士运动速干短袖”，月销量5件；排名第二的是“梅西女士秋冬显瘦直筒裤”，售价339元；排名第三的“阿迪达斯三叶草男士运动帽子”，售价286元，销量2件。

商品价格高出天猫品牌店铺40%

梅西百货的商品并不便宜，尤其是运费和税费很高，比如上述销量最高的安德玛男士运动短袖，运费45元，税费31.5元，加起来76.5元，是售价的1/3；女士直筒裤，运费73.5元，税费37.97元，共111.47元，相当于售价瞬间上涨0.3倍。

与之相比，在安德玛官方旗舰店上，类似的男士运动短袖短袖售价249元，而且包邮，249元与353.5元相比，后者比前者高出不止40%，消费者选择哪个不言而喻。

此外，梅西百货由于从美国发货，物流很慢，一般需要15-20天左右。如目前购物，店铺中给出的预计送达时间是12月23日。

梅西百货的社群也很冷清，其天猫店粉丝数为85万，远不及其他品牌旗舰店，如安德玛天猫官方旗舰店有320万，阿迪达斯官方旗舰店粉丝1844万。

从“不会离开中国”到全面退出只用了2年

2015年8月，梅西百货与阿里巴巴达成独家战略合作关系，并于同年双11正式入驻天猫国际平台。2016年双11，梅西百货仅用5分钟便突破2015年双11全天成交额。在2016年“黑五”大促中，梅西百货更是拿下了天猫国际销量TOP3的位置。

尝到甜头的梅西百货，利用阿里巴巴的技术在中国上线了中国官方网站。2017年，梅西百货还在北京、上海开设快闪店，增加消费者品牌认知。

但据资料显示，2016年梅西百货关停30家店面。2016年全年利润下降43%，净利润仅为6.11亿美元。为了削减开支，2017年梅西百货又关停68家、裁员超1万人；今年6月，梅西官网宣布关闭。

2016年9月，梅西百货中国区行政总裁Dustin Jones在天猫超级品牌日上表示，“梅西百货不会离开中国，我们要成为中国的梅西百货。”不过仅过了两年，梅西百货就退出了中国市场。

文/本报记者 温婧

(责编：仝宗莉、杨曦)