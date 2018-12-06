原标题：学生公交卡购物 家长发愁该咋办_华商网

核心提示

近日，有家长向华商报反映，孩子学校附近的商店里，可以刷公交卡购物，“为了杜绝孩子乱花钱，我们给的零花钱有限制，结果公交卡却成了漏洞。”有家长认为应禁止文具店让孩子刷公交卡，还有家长表示，公交学生卡就不该开通消费功能。那到底该怎么解决这一问题呢？

记者走访

校门口文具店可刷长安通消费

昨日上午11时30分许，华商报记者来到西安市电子正街一小区内的西安电子科技中学，紧邻该校的是西安兴华小学，在学校旁，有四五家文具礼品店，其中两家在门口显著位置张贴着“可使用长安通消费”。

在“小海龙文具店”，记者用长安通买了一支笔，刷卡机显示消费4元。记者看到刷卡机上有一长串小票，问店家是否可以将购物小票带走。“这个票不外流，是我们内部用来对账的。”文具店老板说，“这个刷卡机不是买的，是一卡通公司给配的。”

老板介绍，五六年前，给一卡通公司交了一万元押金后，店里就装了一卡通刷卡机，每个月一卡通公司要扣5%的手续费，然后通过网上交易平台结账，“其实就不赚啥钱，主要是在学校跟前，人流量大。”她说，大部分都是小学、初中的学生刷长安通买一些文具和零食。

11时50分许，放学后，大量学生涌到店里。一穿着小学校服的男孩挑了两袋零食，用长安通卡刷了4元，一女孩也用长安通刷10元买本子。

紧挨着这家店的另一家店里，记者用长安通买了一袋便利贴，这家店也不允许将小票带走。“这个刷卡机是去年装的，每个月要给一卡通公司百分之五到六不等的管理费。”店老板说，“这个刷卡机每个月能刷七八千元，算下来要交好几百元管理费。”老板还称，有些商家会给学生套现，“从公交卡里刷十元，给学生七八元现金。”

热议

学生们说

几年前就可以用公交卡买东西

记者在西安电子科技中学门口随机采访了七八名学生，当问及知不知道哪能用公交卡买东西时，他们均不假思索地说出文具店的名字，还说几年前就可以用公交卡买东西了。

一名四年级女生说：“我们都用公交卡买过东西。自从这能刷公交卡后，大家就都用公交卡，不用自己的零花钱了。现在先吃点辣条，一会儿回家再吃饭。平时有钱的话就用钱买，没钱就用公交卡买，毕竟公交卡里钱不多。”

买过很多东西 大部分是零食

一名七年级男生说：“我四年级的时候就知道可以用公交卡买东西了，买过很多东西，大部分是零食，有时候买来分给朋友们一起吃。我爸爸每个月会给公交卡充50元或者100元，但不能花太多，如果充50就花25，充100的话就花70，不然就没钱坐车了。”这时，男生一旁的同学说：“他经常用公交卡请我吃东西，最少一次两元，最多一次七八元。”

另一名七年级男生说：“我小学就在这里上学，小学一年级的时候就知道可以用公交卡买东西了，直接把公交卡给店老板，我平时买的比较多的就是零食和文具。”

家长意见

不支持学生公交卡消费功能

昨日下午，记者就孩子使用公交卡消费一事，随机采访了几位学生家长，他们均表示不支持学生卡现有的消费功能。

家长陈女士说，她的孩子上六年级，“孩子三年级时办了公交卡，这学期开学后，发现他用公交卡在学校门口的文具店买东西，他说是看到有同学拿着公交卡买了，就跟着一起买。公交卡里有二十几块钱，他刷了6元买了一瓶涂改液。”陈女士认为，学生公交卡不应该开通消费功能，现在孩子是小学，平时都会接送。等他上了初中，单独上下学的话，若拿着公交卡买零食、垃圾食品等，根本没办法控制。

应禁止文具店让孩子刷公交卡

家长杨女士表示，儿子上初一，“给孩子公交卡充100元，几天就花完了，前几天晚上发现他睡觉的时候不睡床中间，而是贴着床沿睡，才发现他偷偷给MP3充电呢，再三追问才知道是在学校附近的文具店用公交卡买的MP3，还买了内存卡、耳机等东西。”杨女士有些生气地说，应该禁止文具店老板让孩子刷公交卡。

家长邓先生认为，学生公交卡乘车有优惠，是方便学生的好事，“结果刷卡可以买东西，孩子们一下子就没了约束，岂不是天天吃辣条、方便面等垃圾食品，总不能时时刻刻监视着他们。”

长安通支付公司回应

无权限制经营和消费行为

昨日下午，记者就此事联系西安长安通支付有限责任公司，询问能否对学生卡的消费进行限额，或者是由家长选择是否开通学生卡的消费功能。一负责人表示，长安通作为一种支付方式，目前实现在公共交通、便民商超、公共服务等领域应用，“对选择使用长安通卡作为支付方式的商家和持卡用户，我们无权限制其经营和消费行为。”

该负责人表示，刷长安通卡消费使用的是卡内钱包，“学生卡作为长安通卡的一种，不能实现对学生卡钱包做个性化限制。”对孩子的消费情况，家长可下载长安通App或到就近的客服网点随时查询消费记录，及时掌握刷卡情况。

当记者询问长安通在商店投放刷卡机，是否向商店收取5%的费用时，该负责人称，这是商务合作，具体情况不了解，“不管有没有抽成5%，这和使用学生卡消费之间没关系。” 华商报记者 王娜 摄影 邓小卫

(责编：仝宗莉、杨曦)