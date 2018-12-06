原标题：周六在校上课要收“授课费”

华商报延安讯（记者 赵雄韬 贺秋平）近日，延安市实验中学有学生家长反映，家委会收取了孩子每周六在学校上课的“授课费”。

对此，家委会负责人表示，周六给孩子辅导功课是家长提出，经和老师多次沟通后组织的，给老师一定劳动报酬理所应当。校方回应称，经查情况属实，已责令停止，收取的费用全部退还家长。

初三200名学生周六上课

有家长反映家委会收取费用

近日，网络有人爆料：延安市实验中学存在向部分学生收取“授课费”的情况。信息显示，该校有200名学生分为4个培优班，每周六在学校上课，其余上课时间还在原来的班级，辅导的老师还是平时给他们上课的老师，培优班是临时分的班。

家长称，初三年级这4个培优班是开学两周后建立的，“家长微信群里的王某自称是本班家委会负责人，平时负责通知日常上课时间及安排”。

11月22日22时许，王某在家长群里发出收费标准称，经协调，本届家委会决议2016级冲刺班本学期收费标准为2100元，待他确定银行后另行通知。11月25日，王某再次在群里发出收费标准，称本学期全部授课费标准为2100元，新进学生收费1050元，还发出了收款截止时间、具体名单、开户银行及账户等信息，让家长将钱打到赵某的账户中。11月27日，王某在培优班群里发出一张截图，让把收齐的钱转入户名为常某的账号。根据当天的转账记录显示，赵某将收取的12万余元的“授课费”打入了常某的账户。

家委会负责人：收费是家委会组织实施的

与学校和老师无关

12月4日，记者联系到王某。他称，自己是该校一名初三学生的家长，也是家委会负责人，孩子周六上课收取费用都是家委会组织实施的，与学校和老师无关。

“我家孩子学习成绩还可以，到了初三想好好冲刺一下，和其他家长商量后，经与年级老师多次沟通，才同意统一给孩子进行辅导。”王某认为，老师放弃了周末休息给孩子辅导功课，目的也是为了让孩子有更好的成绩，自己觉得给老师相应的劳动报酬理所应当。

家长呼女士说，孩子在外面找培训班辅导一节课两小时的费用是200元，一门课15个课时算下来就得3000元。“孩子的学业到了关键时候，孩子和家长都有这个需求，所以才和老师沟通希望能利用周末给孩子辅导功课。”呼女士告诉记者。

校方：网曝内容基本属实

已责令将费用全部退回

该校初三年级负责人高老师表示，发生这样的事情，确实是自己考虑不周全，周六辅导的事情虽然是家长提出来的，但实际上也得到了自己的默许，至于收费的情况自己确实不清楚。“作为老师，我们的私心都是希望孩子能考出好成绩，能上个好一点的高中，老师们辛苦点也没关系，但没想到这点‘私心’，给学校惹了这么大麻烦。”高老师称。

4日下午，延安市实验中学相关负责人表示，经初步调查，网曝的内容基本情况属实，此次收费是家委会的自发行为，所收取的费用目前仍在家委会处，已责令全部退还给学生家长，并停止周六的上课行为。对于其他的具体情况，目前仍在进一步调查当中。

延安市教育局办公室工作人员表示，教育局还未接到学生家长有关此事的举报和反映，如果有家长举报就会介入调查。目前，延安市纪工委已介入调查。

(责编：仝宗莉、杨曦)