原标题：12306春运期间升级 预付钱可自动购退票_华商网

还有两个月，春节就要到了，能否抢到回家的火车票成为很多人的心头病。如今有了好消息！中国铁路客票发售和预订系统研发的技术带头人单杏花透露，她和团队研发的“候补购票”功能将于2019年春运期间上线，届时抢票情况将会再次得到缓解。

单杏花解释，2019年春运期间，旅客如果遇到车票售完的情况，在12306平台登记购票信息支付预购票资金后，如有退票、余票，12306系统将自动为其购票，无论是购票速度还是成功率都将领先于抢票软件。届时，“候补购票”功能的出现，势必对目前市场上的抢票软件造成很大打击。

近几年，有不少第三方软件推出的抢票工具很火，一些APP开通了“预约”功能，即用户预约近两天发售的车票，提前付款，系统会自动刷票下单。“加速套餐”、“极速抢票”等虽说有时候比较管用，但仍有用户表示使用了多款抢票工具，多交了很多钱，最终仍是没有抢到票。 据央视

(责编：仝宗莉、杨曦)