原标题：网络黑账号为违法行为提供“掩护马甲” 怎么管？

今年7月，辽宁朝阳公安局发现网民“话某某”在QQ群中发布出售实名微信号的信息，经过4个多月侦查，共抓获违法犯罪嫌疑人15人，涉案微信账号5万余个。

10月，浙江乐清公安局抓获了一个假冒腾讯“微粒贷”员工的诈骗团伙。警方在审讯中发现，该团伙利用从非法渠道购买的社交账号作案，涉案金额约60万元。

12月1日，互联网账号恶意注册黑色产业治理论坛举办，并发布《互联网账号恶意注册黑色产业治理报告》指出，这类黑产广泛存在于社交、金融、电商、内容、交通等互联网场景中，违反了实名制规则，增加了平台安全成本，滋生了下游“黑灰产”，严重危害网民利益。

买账号图什么

“掩护马甲”滋生诈骗

最近，浙江乐清的小叶遭遇了一场诈骗。做生意的小叶急需一笔资金，想起之前在某个聊天群见过一个自称“腾讯微粒贷内部人员”的群友。添加好友并翻看对方之前发布的朋友圈后，小叶认定这个人的确是“微粒贷”工作人员，便打消顾虑，按要求提供了贷款所需材料。随后，“内部人员”发来申请贷款成功的视频并索取5000元手续费，小叶刚把手续费转过去就被对方拉黑，这才发现自己上了当。

明明看起来是正式工作人员，怎么变成了骗子？乐清警方在审讯中发现，这个网络诈骗团伙专门利用从非法渠道购买的社交账号作案，实施诈骗的账号由专人“养号”，通过加好友、加聊天群、发朋友圈等方式打造职业化和生活化特征，具有很强迷惑性。

360猎网平台发布的《2017年网络诈骗趋势研究报告》指出，身份冒充、网络交友等成为网络诈骗主要类型，“身份冒充似李鬼，高仿实难辨真伪”成为网络诈骗新特点。

“这些网络账号不以正常使用为目的，绕开网络‘实名制’和平台安全监管措施，为网络诈骗、刷单炒信甚至网络黄赌毒等行为提供‘掩护马甲’，滋生了黑灰色产业，扰乱了网络秩序，也对互联网管理造成了极大的阻碍和困难。”腾讯守护者计划安全专家张文涛说。

“黑账号”从哪来

既要“养活”又要“养贵”

2015年2月，国家网信办发布《互联网用户账号名称管理规定》，指出“互联网信息服务提供者应当按照‘后台实名、前台自愿’的原则，要求互联网信息服务使用者通过真实身份信息认证后注册账号。”

在越来越严格的实名制要求下，为了获取大量无从追溯真正使用者的网络账号，恶意注册、“养号”等行为应运而生，并形成了链条完整、分工明确的黑色产业链。

要注册账号，先得有一个手机号。专业的手机黑卡“卡商”通过非正常途径获取大量手机卡，为恶意注册提供支持。随后，恶意注册方通过批量注册设备，利用“接码平台”“打码平台”自动识别短信或语音验证码，通过网站平台验证，初步获得大量账号。

由于这类新账号很容易被平台判定为“僵尸号”而封禁，又催生了“养号”团队，专门负责“养活”“养贵”这些违规注册账号。“养号”团队设置自动脚本，让新账号不断自动执行添加好友、浏览信息、发布状态等操作。也有专业“料商”提供银行卡号、身份证号、朋友圈状态配图等个人信息，让账号形象更加“真实丰满”。

此前，广东、广西、甘肃等地出现“卖茶女骗局”，诈骗实施者在社交平台上假扮成美丽善良、家有茶庄的“卖茶女”，与受害人聊天数月并建立信任之后，才开始以茶庄装修、外公生病住院、与继母争夺茶庄经营权等由头骗取受害人钱财。仅广东惠州打掉的一个团伙中就有嫌疑人239名，冻结资金3200万元。

据了解，下游人员会根据注册时间和账号内容丰富性给出不同收购价格：刚注册的新微信号价格约为10元左右，注册时间满1个月的为40元，而注册时间满一年的微信号，收购价高达200元。出售违规注册账号的团伙也获利颇丰，业内人士透露，有些团伙三个月即可入账千万元。

“一方面，有些人想逃避监管，不希望以真实面目示人，制造了对违规网络账号的需求；另一方面，有人发现出售网络账号有利可图，而且一本万利，于是大量注册恶意账号。我们必须查漏补缺，斩断利益链条。”中国人民大学法学院教授刘俊海认为。

管账号怎么做

验证身份“实名实人”

和你热情聊天的银行工作人员，可能是心怀鬼胎的诈骗者；网店好评一片的热销商品，可能是同一个小号“刷好评”的结果；乘坐网约车出行，可能遭遇人车不符、人证不符的司机……如果任由不能追溯真实使用者的网络账号通行无阻，不仅会扰乱网络秩序，更会威胁线下的人身财产安全。

为打击恶意注册和“养号”行为，微信安全中心开展专项打击行动，截至2017年底，恶意账号注册量降幅达到50%，存量恶意号总量降幅达到近70%。今年5月，广东公安网安部门开展“安网4号”打击黑卡违法犯罪专案收网行动，抓获犯罪嫌疑人192名，缴获“黑卡”296万余张。

为了逃避监管和法律制裁，网络账号买卖黑产也在不断应对。今年6月，江西吉安街边出现印有“因腾讯封号严重，微商举步维艰，高价回收微信号”的小广告，明码标价向普通用户收购网络账号，还大言不惭“一个微信号而已，除了聊天一无是处，不如卖了然后吃顿(饭)”。有的“黑产”团队严格按照不高于法律量刑条件下限的标准，少量多次冒用公民个人信息；有的“接码”“打码”团队打着各种公益幌子，实际帮助恶意注册团队进行手机验证码自动识别。

“归根到底，还是网络账号的身份管理存在漏洞，没能把账号注册者和实际使用者绑定起来。必须真正做到‘实名又实人’，把网络实名制落到实处。同时，相关法律法规应当跟上网络违法犯罪新变化，网站平台应履行主体责任，地方网信部门也应参与管理，做好全流程监管。”中国传媒大学文法学部副学部长王四新指出。

记者 许 晴

(责编：赵爽、仝宗莉)