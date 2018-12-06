原标题：美股暴跌 A股表现抗跌 创业板强势翻红

12月5日，两市缓慢爬行，沪指下跌0.61%，知识产权股活跃，创投概念股重挫。

早盘三大股指低开，在知识产权、有色、白酒、海南等板块带动下，两市逐渐回升，临近午盘，创业板指率先翻红，深成指随后也翻红，沪指跌幅收窄。午后三大股指下探，随后大盘低位缩量盘整，创业板指受知识产权持续走强影响，较为抗跌，呈现红绿震荡走势，尾盘收红。创业板指报1381点，涨0.22%。从盘面看，多数板块飘绿，但知识产权保护、农产品加工、ST板块、白酒概念、有色金属等板块涨幅靠前。

值得注意的是，隔夜美股暴跌，A股却表现抗跌，而且创业板强势翻红。

英大证券经济学家李大霄对华商报记者分析，A股有三大利好，因此不惧美股大跌。第一，美股是从高位下跌，暴跌和它的高估值、经济放缓的预期有一定的关联。但是A股的情况和美股恰好相反；第二，产业资本入市正在进行；第三，前一阶段出现强有力的维稳政策，这些都给A股带来了稳定的基础。中国减税政策逐渐推进，经济稳增长的政策逐渐发挥作用，流动性合理充裕。

李大霄表示，A股市场虽然下行，但在美股大跌的情况下实现了微跌，说明走势还是比较强劲的，走出了比较独立的行情。市场估值已经到位，长期资本入市，积极的股市政策，也有资本逐步进入，把空头一网打尽的时机已经成熟，反攻随时会展开。

财经评论人士杨德龙表示，从中长期来看，由于美股和A股的位置不同，美股属于高位回落，A股则是从探底之后回升，因此美股对A股的影响偏短期，美股的下跌对于A股来说并不一定是坏事，国际资本可能会考虑从美股获利了结去寻找新的估值洼地，A股现在在全球主要资本市场处于估值洼地的位置。 华商报记者 黄涛

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