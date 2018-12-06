原标题：买房入住已几年 被断水电撬锁换门

赶走业主占房的施工方拿出“执行裁定书”，说开发商拿房子抵债

开发商拿到的“裁定书”显示，抵押的是另外8套未出售房屋

到底哪份是真？西安中院：很快做决断，一周内给答复

华商报讯（记者 佘欣 摄影 赵彬）全款买房入住几年后，被断水断电、撬锁换门，甚至门外被装了卷闸门。如此匪夷所思的事，被熙源名居8名业主遇到了。

业主：全款买的房被“抵押”，施工方赶人占房

安先生2011年在西安市莲湖区兴中路熙源名居2号楼以4800元每平方米的价格，全款37万余元购买了一套70多平方米的房子。

“2012年收房后就装修租赁出去了，直到2016年的一天，施工方的人说开发商把我们的房子抵债了，之后就开始无休止的骚扰。”安先生说，施工方赶走租赁户后，在他的房门外安装了卷闸门，他拆掉后，对方又在去年7月10日拆掉了他家的房门，“之后我的房子一直没有门，直到今年10月18日施工方装上门，我以为事情到此为止了，刚住了几天，10月23日他们来人把我撵出去，霸占了房子。”安先生说，像他这种情况还有7户业主。

“2017年7月，我们被停水停电，我去找施工方负责人王某，后来在派出所协商时她拿出一份西安中院执行裁定书，说我们的房子被开发商抵押当施工款了。”业主党先生说，他当时拍下了这份西安市中院第00265-13号执行裁定书，“裁定书上说我们8户的房子都给王某了，我们多次与开发商沟通，可开发商说抵押的是另外8套未出售房屋，不涉及我们的房屋，会跟法院核实。”

施工方：房子是开发商抵押给我们的

昨日，华商报记者在小区内见到了“被抵押”房子的8户业主，有的业主家门外还装着卷闸门，有的业主家电表被拆。“这卷闸门是施工方的人装的，为了把我撵走。”一名业主说，他们8户中有5户大门外都被施工方装了卷闸门。

记者陪同安先生来到他的房子，“我房子被霸占了，里面住着施工方的人。”安先生说。他的房门外堆放着他的空调室外机等物品，门边上还留有装卷闸门的痕迹，墙上挂有“42户产权清结办公室”的牌子。敲开房门，一名约30岁的男子称该住址是开发商的物业办，被戳穿物业办在一楼后，男子又称，这套房子是开发商抵押给他们的，“这里是我们公司的办公室，啥公司我不知道，也不想说。”

开发商：房子涨价施工方想要房,伪造了裁定书

10月29日，8户业主找到开发商西安泰祥房地产开发有限公司一起，去西安市中院询问此事。

“中院执行法官现场给开发商送达了一份案号相同但内容完全不同的西安市中院第00265-13号执行裁定书，裁定书上抵债的是另外8套房，不是我们的房屋，王某的裁定书是伪造的。”多位业主质疑，自己全款购买的房子有合同，凭什么还能被人无故换门锁、霸占？

西安泰祥房地产公司郭姓负责人说，本来要抵押给施工方42套房子，其中有些房屋已出售，“我们就调整了，已出售的房屋不抵押，我们用钱还。法院裁定抵押的是8套未出售房屋，不是业主的8套房，业主都是全款买房，入住好多年了。现在房子涨价了，施工方不想要钱只想要房，就伪造了裁定书，霸占业主的房子。”

西安中院：正在解决,会尽快做出决断

随后，开发商提供了上述两份裁定书。在法院下达给开发商的裁定书上，8套房房号不是业主的房号，裁定书上显示备案登记至申请执行人王某名下，附有王某身份证号，落款日期为2017年10月27日，有陕西省西安市中级人民法院公章，并注明“本件与原本核对无异”；而在施工方拿给业主的裁定书上，抵押的8套房房号为业主的房号，裁定书称上述房产解封后即为王某的房产，未附王某身份证号，落款日期同样为2017年10月27日，盖有陕西省西安市中级人民法院公章，无“本件与原本核对无异”字样。

安先生联系西安中院该案执行员郑继鹏，他说法院最近正全力解决这个问题，“我们在执行过程中全款户都不碰了，现在王某不听劝阻，我们也很气愤，这个事我们会很快做出决断。”

两份裁定书哪份是真？郑继鹏说：“一周内会给出答复。”

(责编：仝宗莉、赵爽)