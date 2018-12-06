近七成00后都是追星族 网红、主播的粉丝最舍得花钱

原标题：近七成00后都是追星族

追星群体中到底有多少人愿意为偶像买单呢？昨日，华商报记者从融360获悉，两大机构对广大用户进行了问卷调研，结果显示69.04%的粉丝都曾为偶像消费，部分粉丝追星每月消费超5000元，甚至有粉丝透支为偶像买单。

调查显示，追星群体的年龄正在趋于年轻化。年龄越小，追星人群占比越高。90后群体中追星族占比不到三成（26.78%），95后中这一比例上升至50.82%，而近7成的00后都认为自己属于追星一族。其中，学生党当之无愧成为追星群体中的主力军，占比超过五成。

整体而言，追星族最爱的还是娱乐明星，52.9%的受访者表示自己追星的对象是歌手（乐队），49.03%的受访者喜欢的是影视演员。不过，不同年龄段的追星族喜欢的对象不尽相同。

16岁的点点说，学校里同龄人几乎都有自己的“本命”（唯一最爱的偶像），也有不少“墙头”（喜欢的偶像）。“始于颜值、陷于才华、忠于人品”，这是不少粉丝群体中都流传着的一段话，也可以看出对于年轻的追星族们来说，颜值是他们追星最初的动力。而偶像团体们大都有着超高的颜值，或许这也就不难解释为什么00后中有超过六成都在追偶像团体了。

值得注意的是，近四成学生自己挣钱追星，比如努力拿到奖学金追星，也有人透支为偶像买单。“我会努力拿到奖学金，再加上平时会做兼职攒下来一些钱，等有钱了会去买专辑、买周边，我现在还买不起太贵的东西”，正在读大三的娜娜说，父母已经给了我生活费，追星这样的额外支出“我也不好意思再让他们替我花钱了”。

调查显示，69.04%的追星族都曾为偶像花钱，4.67%的追星族平均每月为偶像花费超过5000元。其中，网红、主播的粉丝最舍得花钱，近 4 成（36.36%）粉丝为追星单笔消费都曾超2000元。

追星过程中的主要消费支出项目而言，超过六成（60.87%）粉丝都曾为偶像作品买单，如专辑、电影、新书等。

不过，为偶像作品买单并不是让粉丝花钱最多的项目。数据显示，超三成粉丝在购买生日会、演唱会等门票中单笔消费最高。

除此之外，粉丝为偶像消费的途径越来越多。不少粉丝的钱就主要花在了打榜投票和各种应援上面。为了能够给自己“爱豆”（偶像）多投票，让“爱豆”占据榜首，就有粉丝通过充值、购买等来获取更多额外投票机会。 华商报记者 李王艳

(责编：仝宗莉、赵爽)