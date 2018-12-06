原标题：北京租客诉自如甲醛超标 反遭自如公司起诉“违约”

视频：北京自如开展房屋甲醛检测 业内人士：换租是不负责任的做法 来源：中国新闻网

据中国之声《新闻纵横》报道，今年8月底，“阿里巴巴员工租住自如后患白血病死亡”一事引发舆论关注，自如CEO表示“是他们的责任，一定会承担”，虽然自如公布可以换房、加装净化器、测量甲醛值等补救措施，但不少自如的租客，依旧选择了通过法律手段维权。

今年7月，北京的大学毕业生姚云，就因租住的自如房甲醛超标后，出现甲醛中毒的一系列症状，将自如告上法庭。但没想到，自如反诉姚云提前搬出甲醛房后，没交租金。几个月来，租房，搬家，起诉自如，又被反诉，这些经历让姚云实在没想到。

月租四千一间自如房甲醛超标无人负责，租客两个月退房起诉自如

2018 年5月，大学刚毕业的姚云在北京找房子，看到自如宣传的“直接拎包入住”后，就和朋友一起合租了一套自如房，以每月4000元一间的租金入住，但一个月后，就开始出现头晕、皮肤起红疹，之后她申请了自如的室内空气治理，治理人员都表示“没问题了”，但情况并没有改观。

姚云说：“这个时候我才跟管家提出来说，这房子是不是甲醛超标。那个管家跟我说查了一下，这个房子是四月份刚装修完，5月份就租给我们了。就那个时候我们才知道这个房子就是刚刚装修，并且我们是在甲醛浓度最高的三个月是住在里面的。”

之后，姚云和室友又请具有CMA资质的检测机构对室内空气进行检测，结果显示，两个房间甲醛浓度均超标，正常情况甲醛值不能超过0.1，她们的房子，达到了0.18。拿到结果后，姚云第二天就搬离了住处。从入住到搬离，一共没超过2个月。

姚云说，之所以要起诉自如，是因为在媒体关注之前，她和自如的沟通过程中，自如的管家对甲醛房问题百般抵赖，让她非常气愤，之后她了解到，与自己经历相同的人，还有很多：

姚云说：自如它出了这样的事情，从头到尾没有一个人站出来去承担这个责任，甚至它们把这个责任推到我们身上，说是我们身体太弱，才会有这样一个反应什么的。就是又说空气中也有甲醛，什么苹果有甲醛，你喝的自来水也有甲醛。就它们这种推诿的态度让我们非常气愤，然后跟我们相同经历的人真的是成千上百，还有很多很多我们没有接触到的。所以的话我们希望说我们站出来，通过我们去推动这个市场的完善。

自如反诉租客未交完房租，还要签封口协议

姚云告诉记者，自己刚上班不久，也没有钱请律师，8月16日，她和室友一起，以自如房间甲醛超标，无法正常使用为由，向北京朝阳区法院提起诉讼。

让她意想不到的是，起诉两个月后，她和室友没等到正式开庭，却先收到了自如公司10月25日发来的反诉状。理由是，姚云因甲醛问题搬离之后，没有再继续付房租。她认为在搬离之前早已向自如发送了告知函，房间也没有使用，没有道理继续缴费。她说，收到反诉，让刚刚大学毕业的她，感觉到了社会的第一课：

姚云说：“我们签了约是一年，就是因为他不认甲醛超标，当时我们是发了一个解约函，因为我们是基于法律的条文，一旦对方出现违约，发解约函进行解除合同。自如就认为我们的合同没有解除，所以的话他就认为我们违约。他说我们也没有交下一个季度钱。”

在递交起诉状近4个月后，姚云还在等待开庭的通知。姚云说，在起诉前的庭前调解环节，她无法接受自如除了退还剩余租金再补偿一个月房租，同时需要签“封口协议”的方案。她觉得，通过法律手段去追回赔偿，比签封口协议去拿回赔偿更有意义。

姚云说：“当时他们提出的条件是和解可以，退款可以，但是一定要我们签一个封口协议。当时还是觉得有些东西可能比金钱更重要，我们可能死磕的是一个公平正义，如果说我们最后能够得到一个好的结果，能鼓励更多的人勇敢的去维权，那么我们现在付出的、耗费的还是值得的。”

截至发稿，自如尚未对记者的采访要求作出回应，中国之声将持续关注。

与姚云还在等待不同，另外一位自如租客王骁诉自如的案件今天将开庭审理，在租住自如房屋2个月之后，王骁身体出现了红疹，还伴随着阵阵瘙痒，她拒绝了自如退租、换房、空气治理等补偿方案，坚持将自如告上法庭。她说，这么做为的就是给所有潜在租客提个醒，推动自如公司兑现承诺。

11 月6号，王骁在北京市东城区人民法院等来了自己起诉自如案的开庭。这是自如甲醛门事件爆发后，北京租客起诉自如开庭审理的首案。庭审期间，原告代理律师在庭上进行了诉讼请求条款的追加和变更，被告自如公司遂申请延长举证期至少15天。最终，审判员决定休庭并延期审理。本案将在今天上午再次开庭审理。中国之声将关注庭审进展。

记者 任梦岩

(责编：赵爽、仝宗莉)