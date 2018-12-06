国家节能中心副主任史作廷：努力使节能技术对接工作常态化、品牌化

人民网北京12月6日电（记者陈孟）为促进节能技术与服务供需衔接、提高能源利用效率，近日，由国家节能中心、河南省发展改革委和中国能源报主办，三门峡市政府承办的“三门峡节能技术改造与服务供需对接会”在河南省三门峡市召开。国家节能中心副主任史作廷在会上指出，要努力使节能技术对接这项工作常态化、品牌化，为坚决打好污染防治攻坚战、推进生态文明建设、壮大节能环保产业等任务做出更大的贡献。

据了解，为了办好这次节能技术供需对接盛会，国家节能中心、河南省发展改革委、三门峡市人民政府和各协办单位通过定向调研、公开征集，选取了150多个节能改造需求项目，涉及总投资约60亿元，其中通过国资委推荐的中央企业提出的改造需求项目38个，涉及总投资约10亿元。

国家节能中心根据企业节能技术改造与服务需求，从国家重点节能技术推广目录、前期评选公布的重点节能技术典型案例技术企业、专家推荐、社会征集等方面进行了技术筛选，精准匹配了19项先进实用节能技术在对接会现场进行推介；同时还选取了9家技术企业作为参考。

根据与会企业技术专业领域和对接需求，会议同时举办了供热与电力节能技术改造供需对接会、动力装备与工业锅炉窑炉节能技术改造供需对接会、节能综合技术与服务供需对接会等3个平行分会场。19家节能技术供给单位现场进行了技术推介，全国125多家技术需求企业和河南省80多家重点用能单位参加，供需双方进行了咨询答疑、一对一洽谈沟通、单独洽谈。

国家节能中心副主任史作廷在对接会上表示，节能技术改造是一项多赢的举措，既能推动用能企业技术进步、降低生产成本，又能促进节能环保服务企业发展，更可以为污染防治攻坚战做出贡献，还可以为百姓创造更多的就业机会。主办本次节能技术改造与服务供需对接会的主要目的是，搭建节能技术供需方交流对接平台，推动节能技术供需双方精准对接，大力推进节能技术改造，推动节能环保产业发展。

史作廷指出，要不断总结对接会的经验，完善相关配套服务手段，搭建市场导向的节能技术创新推广服务机制和模式；要深入挖掘重点用能企业、传统行业等领域的节能技改市场潜力，做好社会各类资源的整合，久久为功、善作善成，发扬钉钉子精神，努力使节能技术对接这项工作常态化、品牌化，为供需双方搭建优质的对接服务平台，为坚决打好污染防治攻坚战、推进生态文明建设、壮大节能环保产业等任务做出更大的贡献。

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