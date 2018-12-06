优信淘宝达成战略合作 开创全民二手车在线交易时代

2018年12月6日，优信集团与淘宝网在位于杭州的阿里巴巴集团总部正式签署战略合作协议。双方宣布将在二手车B2C、B2B、金融及整合供应链方面，展开全面、深入的战略合作，携手开创全民二手车在线交易时代。

作为合作的第一步，双方将全面打通底层数据，升级智能车源展示、智能车源在线匹配及一站式购车全链路解决方案，共建全民二手车在线交易商城。以车源展示为例，除覆盖315项检测数据的常规检测报告之外，双方还将通过视频及VR全景看车技术，帮助消费者全面了解真实车况，实现所看即所得的购车体验。

而在提高车源量方面，优信二手车平台上目前用户实时可选的车源多达29万辆。在双方达成合作后，消费者无论身在何处，都可以第一时间登陆淘宝，不受地域限制，接入全国所有可以迁入本地的车源。

此外，在金融服务及售后保障方面，消费者除了可以获得优信现有的金融服务，以及业内最大覆盖范围的售后服务之外，还将享受来自淘宝的双重用户保障体验。

优信集团创始人兼CEO戴琨表示，优信作为国内唯一支持二手车跨区域交易的二手车电商平台，与淘宝的全民电商平台属性十分契合。近年来，国民对二手车消费热情越来越高，特别是大量位于三四线地区的用户，在线购买二手车的需求更为迫切。优信在二手车垂直领域的专业能力，将成为阿里生态体系的有益补充。

淘宝总裁蒋凡也强调，在过去七年的时间里，优信成功打造了二手车行业最具革命性的超级供应链系统，有效地解决了二手车交易链条上车源发现、车辆检测、展示、交付及金融等衍生服务难题，并且初步形成了一个高效、专业的闭环服务体系。这一超级供应链接入阿里的超级流量入口之后，一定会产生“化学反应”。

根据协议，超级供应链接入淘宝的超级流量入口之后， 淘宝与优信将集聚双方优势力量，全力打造二手车超级供应链开放平台，升级二手车新零售。届时，超级供应链平台将向所有平台上的车商开放，无论是中大型二手车商，还是小型夫妻店。

对于车商而言，淘宝构建的网购消费习惯，交易支付保障体系及品牌影响力，加之优信强大的供应链体系，不仅可以帮助大型车商搭建采销一体化的在线流程，更能帮助数量庞大的中小车商甚至夫妻店，解决检测、销售渠道、信任及售后保障等问题，从而使其像一滴滴水一样汇入到整个在线消费的浪潮之中。淘宝携手优信，其延伸至三四五线城市的海量用户作为二手车消费的增量市场，将使得这些车商，无论大小，都能充分享受到技术进步以及增量市场带来的红利。

而对于成立于2011年的优信来说，在国内二手电商行业率先登陆纳斯达克之后，又与淘宝达成战略合作，无疑为进一步的快速发展和提升，注入了全新的动力，也打开了更大的想象空间。

未来，随着成交数据的不断积累，双方还将在大数据领域展开深入合作。目前，优信已经积累了超过450万检测记录及120万+交易数据，在AI大数据及机器学习的助力下，不仅可以实现车辆智能推送，也可以精准分析车价及残值，为消费者提供可视化的性价比分析报告。未来，通过对用户在淘宝体系内消费行为及用户画像的深入分析，不仅可以为用户提供更高效的购买指引，也可以为平台上的车商提供更精准的流量匹配。

而在汽车金融领域，借助淘宝背后的支付宝芝麻信用体系，优信也将进一步提升金融风控能力和保障能力，为车商和用户创造更安全、更稳健的二手车金融消费环境。

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(责编：冯粒、袁勃)