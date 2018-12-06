原标题：2018创业邦100未来领袖峰会暨创业邦年会在京举行

中新网12月6日电 12月5日-12月6日，由创业邦主办的“2018创业邦100未来领袖峰会暨创业邦年会”(以下简称“创业邦100未来领袖峰会”)在北京举行。峰会以“突破枷锁，变革创新”为主题，邀请了在社会民生、产业趋势、行业变革等方面有重要或持久影响的创业者、投资人及相关机构组织，共话创业新风向、探讨创业新格局。

创业邦创始人兼CEO南立新参加本次峰会并致辞，为创投行业带来2018的年度创业观察。南立新提到，在经济周期下行的时候，融资不易，创业者需要拥有过硬的核心技术和突破式的创新，才能成为市场的开拓者和领导者。同时，不管是出海还是去三四线城市，要不断开拓新市场，在巨头没有觉醒的地方，快速建立自己的团队和战斗力并坚持到底。她认为没有一家企业是永远一帆风顺的，大家都好像在参加一个争夺圣杯的游戏，轮回越来越快，但圣杯不只一个，在每个领域，都有新的王国产生，而在技术变化的商业帝国中，边界不断被打破，大家都有机会，重要的是，创业者是否有想要飞翔的心和助力飞翔的工具。创业邦愿意帮助创业者，找到他们飞翔的工具。

在开幕式上，分众传媒创始人兼董事长江南春，云知声创始人CEO黄伟，趣头条总编辑肖厚君分别就《中国消费和传播市场的趋势》、《下一个十年：To B的黄金时代》、《从趣头条发展看三四线市场的社交红利》等主题发表演讲。江南春认为消费升级和追求品质是中国刚需，优质的品牌仍可获得消费者溢价购买；传播市场发生改变，风向标人群逐渐远离电视；媒介要有差异化定义，在消费者心中引爆主流人群，一定要重视移动端和消费场景。

黄伟认为当今技术的发展一定不是拼资源拼消耗，而是用AI做事情，要想富先修路，路没有修好，技术迭代不存在；技术一定要在产品里面变化形态为客户创造价值。

肖厚君认为互联网人口红利正在变化，互联网的核心人群，不再是增长的核心人群。中国互联网的未来3年取决于下沉市场用户，取决于有哪些公司可以充分满足这部分用户的需求，挖掘这部分用户的价值。

普华永道合伙人张勤，红杉资本中国基金合伙人周逵对话《海外IPO背后的冷思考》。周逵认为过早上市对初创型企业来说会未必是好事，过早上市的话信息就会透明给所有的同行，且会被关注财务和公司的决策，徒增很多成本；IPO越来越普遍，所以应当正确利用它，它不是一个终极目标。

创业邦副总编辑董力瀚，远望资本创始合伙人、迅雷创始人程浩，HIGO创始人徐易容共论《互联网企业家的中场战事》。

光速中国创始合伙人韩彦，联想集团高级副总裁、联想创投集团总裁、管理合伙人贺志强，启明创投创始主管合伙人邝子平，清流资本创始合伙人王梦秋激烈辩论《To B是机会还是陷阱？》，为创业者带来年度思想盛宴。

创业邦100未来领袖峰会特设企业服务、金融科技、新消费、大健康、人工智能等六大主题论坛，并发布2018年度天使投资人、2018年度创业人物、2018中国创新成长企业100强、中国企业服务创新成长TOP50、2018中国十佳创业园区、2018中国企业服务人气榜TOP10、2018首届年度创业助力伙伴奖等7大重磅榜单和《中国企业服务白皮书》，对创业各热门行业进行了盘点。

(责编：李楠桦、仝宗莉)