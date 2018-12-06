人民网讯（通讯员 刘戈辉 姚红霞）新机构挂牌以来，阿拉善右旗税务局强化担当意识，充分发挥党建引领税收工作驱动力，以“新机构、新服务、新形象”为主题，围绕国税地税征管体制改革工作，采取“问需求、优服务、促改革”三举措，深入开展纳税人“大走访”活动，征求纳税人对新机构在纳税服务、税收征管、政策辅导等方面的意见建议和需求，不断提升服务层次和水平，为深入推进国税地税征管体制改革提供了坚强的组织保障。
一是注重实效，拓展“问需求”渠道。根据“纳税人所盼，税务人所想”提前制定征求意见建议表，根据“管户”变更情况，在广泛公告的基础上，多渠道、多方式收集纳税人实际诉求。组织党员志愿服务队，开展上门送政策活动。通过纳税人学堂、税企座谈会、入户走访等形式，面对面了解纳税人生产经营情况。利用税企微信群、QQ群等新媒体，畅通诉求征集渠道。“问需求”工作推进以来，先后走访企业、个体工商户达本局管户的30%以上，共收集纳税人各类问题建议20余条，解答问题90%以上，真正实现了走访调研各行业、全地域覆盖。
二是严格管理，升级“优服务”层次。对收集的意见和建议，进行归纳整理，逐条制定整改措施，明确整改部门完成时间和责任人，制定回访机制。同时，在办税服务厅设置导税咨询台，做到一键咨询，及时了解纳税人意愿，解决纳税人诉求。严格落实首问责任制，确保纳税事项随时办结，全面提升纳税人满意度。
三是强化能力，确保“促改革”质效。将原国地税业务知识纳入中心组学习、党支部学习以及日常自学重点内容，强化党员干部及全局税干税收政策和业务知识更新学习，通过业务大融合测试活动，进一步提升干部能力素质，确保回答纳税人关切的问题有据可依，面对纳税人业务咨询时做到“问不倒”“一口清”，不断提升纳税人满意度。
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