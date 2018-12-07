引智做加法 创新做乘法（壮阔东方潮 奋进新时代——庆祝改革开放40年）

本报南京12月6日电 （记者贺广华、王伟健）江苏苏州纳米技术国家大学科技园内，科研人员正在绘制灵长类全脑的三维图谱，每一根神经纤维、每一条血管都清晰可见。这是华中科技大学（苏州）脑空间信息研究院“全脑网络可视化”研究团队的最新研究成果。

像这样的科研大院大所，在苏州工业园区已颇具规模。从1994年建园至今，苏州工业园区先后引进中国科学院纳米研究所等“国字号”科研院所10余家，哈佛大学韦茨创新中心等合作创新平台20多家，微软、华为等研发机构近500家。产学研协同创新，成为苏州工业园区创新发展的重要动力。

“作为产业园区，为何要引进脑科学的基础性研究单位？”面对记者的提问，苏州工业园区党工委书记吴庆文表示，基础性研究虽然短期内难以产生经济效益，却是创新的原动力，工业园就是要实现引智做加法、创新做乘法。

大院大所成为创新科研成果的孵化器。在新加坡国立大学苏州研究院里，全球首例人手足口病基因工程疫苗已进入临床试验阶段。在中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所里，柔性可穿戴电子及其应用、石墨烯气凝胶智能纤维、薄膜光伏界面材料、DNA—蛋白质多级可控组装等研发取得重要进展……

随着越来越多研发机构进驻，苏州工业园区形成科研院所服务企业研发的协同创新机制。苏州瀚海新材料有限公司副总经理宁珅说，借助中国科技大学苏州研究院的实验设备及场地，近10年来公司投入7000多万元开展产品研发，生产的高分子聚酯树脂材料已出口海外，性能不输国外同类产品。

创新资源的集聚，带动苏州工业园区新兴产业蓬勃发展。2017年，园区生物医药、人工智能、纳米技术应用三大新兴产业的平均增幅超30%。同时，苏州工业园区不仅在全国国家级经济技术开发区综合考评中蝉联第一，还在全国高新区排名中上升到第五位，并跻身科技部建设世界一流高科技园区行列。

《 人民日报 》（ 2018年12月07日 01 版）

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