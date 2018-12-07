吉利，品牌这样炼成（庆祝改革开放40年·百城百县百企调研行）

从无到有、从小到大、从弱到强，吉利集团从无技术、无资金、无人才的“土作坊”起步，走出一条推动国产汽车工业全球化战略、让民族品牌走向世界的造车之路。

技术质量员吕义聪：品质，核心竞争力

晚上10点，位于浙江台州的吉利汽车路桥基地依旧灯火通明。流水线上，待装车辆呈“一字形”排列，井然有序向前传送。车间里，一个穿制服的年轻人，一手拿着笔记本一手执笔穿梭其中。无论走到哪里，他的身边总围着许多人。

他在吉利集团是家喻户晓的明星，他是吕义聪，党的十九大代表、全国劳动模范、中国青年五四奖章获得者。作为一名80后汽车技术质量员，多年来练就了一手绝活：一辆汽车1200多个整装配件，他可在两天之内组装出一辆整车；单凭耳朵就能准确辨别40多种声音分别代表什么故障。

这身本事是咋练成的？吕义聪记得，2004年他刚进厂，老师傅反复强调质量是企业的生存之本。他将这些话深深印在心里，不断修炼“内功”。2011年6月，吕义聪转岗进入公司技术质量科。虽然只有高中学历，但他爱观察、爱学习，异常刻苦。担任技术质量员期间，吕义聪解决了很多技术难题，还获得了两项国家专利。

现在，吕义聪成立了技能大师工作室，新的研究课题是如何提高产品的感知质量。简单来说，就是在产品尺寸、质量都合格的前提下，怎么最大程度提升顾客对产品的好感度。

吕义聪记得，在接受书福奖时，吉利控股董事长李书福对他说：“吉利战略转型要想取得成功，就必须要抓技术、抓质量，这些都离不开每一位一线员工的素质提升。”

研究院副院长严永贵：技术，企业之魂

走进位于浙江宁波杭州湾新区的吉利汽车研究院总部，白色基调的大楼内，开放式设计让人有一种豁然开朗的感觉。一楼咖啡厅里，坐满了正在交谈的中外工程师们。

这个被业内称为“龙湾”的吉利汽车研发大本营，2016年正式投入使用，占地415亩。每年开发5款新车型、3款发动机及3款变速箱；整车试制每年规划2400台。

“这里有国内目前最先进的研发技术中心、整车试验中心、动力总成试验中心、整车试制中心，能够进行汽车关键零部件试验和总成试验，新能源电机的性能试验等。”吉利汽车研究院（宁波）有限公司吉利品牌研究院副院长严永贵告诉记者。

严永贵回忆，2004年，在开发吉利自由舰三厢轿车时，技术力量薄弱，设备也有限。

如今，在吉利品牌研究院的K&C操稳试验室，从国外进口了一台双轴K&C试验台，产品研发初始阶段，对整车底盘、悬架、车身操控性、方向指向精准性进行调校。利用CAE仿真数据，可以推断弹簧、车架等的设置是否合理，再通过调整悬架的刚度、减震器的阻尼等具体调校手段，结合中方和瑞典专家的主观评价，最终达到符合车辆定位的悬挂和操控设定。

今年9月上市的吉利缤瑞，严永贵参与了整个研发过程。他记得，为了把车载音响系统尽量做到极致，他带着研发团队专门去音乐会现场体会、感受真实的音质效果，以找到开发、调试系统的方向及目标。

现在，吉利在杭州、宁波、瑞典哥德堡和英国考文垂设立了四大研发中心，在上海、哥德堡、西班牙巴塞罗那和美国洛杉矶设立了四大造型中心，研发投入近百亿元，占营业收入比重达到10%至15%，高于行业平均水平。

“经过十几年的不断努力，吉利汽车发生了脱胎换骨式的变化。部分车型已经进军欧美市场。”严永贵自豪地说。

人力资源部长董大伟：人才，发展基石

吉利集团创立于1986年，1997年正式进军汽车行业。在中国加入世界贸易组织前夕，吉利成为中国首家获得轿车生产资格的民营企业。

2007年5月，吉利汽车进入战略转型期，从“造老百姓买得起的好车”转向“造最安全、最环保、最节能的好车”，从“低价战略”向“技术领先”战略转型。2014年吉利再次实施品牌战略转型：要造每个人的精品车，“让中国的汽车跑遍世界”。

实现跨越式发展，首要是人才。

李书福有个经典的“人才森林”理论：“一方面通过引进外部高端人才，形成人才大树，并提供良好的阳光雨露环境，使其扎根于吉利；另一方面通过内部培养，形成一棵棵人才小树，最终共同成长为有高有低、有大有小、具有强大生命力和生态调节功能的吉利人才森林。”

15年前，位于台州临海的吉利汽车研究院只有300多人，以本土人员为主，主要来自五金、机械等相关企业。如今，研究院员工已达8500人，其中技术专家就有400多人。

“吉利有句话，人才创新的成败决定了吉利战略的成败。”吉利汽车研究院（宁波）有限公司人力资源部部长董大伟告诉记者，目前，吉利总的研发和工程技术人员超过2万人，来自全球30多个国家的外籍研发人员近3000人。

人才兴，企业兴。2017年，吉利汽车总销量124.7万辆，营业收入达928亿元。目前，吉利资产总值超过2000亿元，员工总数超过8万人，连续6年进入世界500强。

《 人民日报 》（ 2018年12月07日 01 版）

(责编：白宇)