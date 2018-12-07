高铁来了　城市近了（改革开放40年·亲历变迁④）

1990年妇女节，高明珍（左七）与同事结伴乘火车出行。

受访者供图

上世纪80年代春运景象。

资料图片

近日，高明珍（右）乘坐成渝高铁，与乘务员交谈。

胡亚飞摄（人民视觉）

高明珍今年59岁了，大家还是叫她高二姐。拿起这张泛黄的照片，就像是拿起一把通向记忆深处的钥匙。她谈起过往，滔滔不绝。

“那是1990年的妇女节，我们女职工结伴去鹅岭公园，当时可算是进城呢。”高明珍说，现在的年轻人，都没有见过这样的大篷车（绿皮火车），觉得稀奇，那时候，这可是重庆周边居民出行最时髦的交通工具之一。

当时，高明珍在重庆小南海车站工作，这是川黔铁路和成渝铁路的交接处。沿线的农民提着鸡鸭、背着菜篓，甚至赶着自家的猪，涌上这样的大篷车。他们要带着这些农副产品上重庆换钱，买回孩子的铅笔、女人的发卡、油盐酱醋等必需品，然后再次挤上大篷车，带回给翘首以盼的家人。

“80年代嘛，改革开放了，农民粮食够吃了。铁路沿线的乡亲脑子活，坐着火车干起了买卖，那个时候算是很滋润的了。”高明珍说，大篷车的座位不多，就是为了方便这些乘客，让他们能放得下自家的山货。但是谈起那时候火车里的味道，高明珍笑着摇了摇头。

“为啥不坐大巴呢？味道好一些，高速公路也挺方便啊。”刚上大一的侄女儿听着新奇，却有了疑惑。

“那时候哪有高速公路啊。”高明珍说，曾经的重庆，山高路远，从最偏远的城口县城到重庆，坐汽车得两天多。现在距主城车程一个小时的长寿区，当时得坐船，在长江里逆流而上需要一整个晚上。

当时在重庆周边区县里，有铁路的是最方便的，其次是江边的，有船也还算方便。没有铁路没有船的地方，经常得翻山越岭，对前两者羡慕得眼睛都红了。高明珍说：“我们的小火车站，当时都没有什么公共交通过来。我记忆里，自己都没坐过公共汽车。”

1995年，高二姐要上成都。“很激动啊，铁路的快车，从重庆到成都，只用10多个小时，睡一觉就到了。”高明珍说，也是在不知不觉间，K字头的快车开始多起来了，“大篷车”越来越少了，农户也不需要带着鸡鸭鹅菜去重庆市区卖了，大多数人都出门打工，找到了新的营生。

也就是在之前的一年，1994年10月28日，沪蓉高速上桥至桑家坡段（成渝高速路重庆段）建成并开通试运行；全长114.2公里，途经璧山、江津、永川、荣昌等区县。结束了重庆无高速公路的历史。

这之后，似乎墙上的钟摆就一下子被人调快了，时光步履飞快。

“昨天小汽车还是个稀罕物，今天好像是变成了必需品。如果不是去特别远的地方，大家好像都不爱坐火车了。”高明珍说。

2006年，成遂渝铁路通车，成渝间开行城际双层列车，成渝两地运行时间由10多个小时缩短至4个半小时。

“有点不可思议呢，成都这样的大城市，一下子变得这么近了。”高明珍说。但是很快，城际列车就落伍了，因为她到东部地区开了眼界。

“大概10年前，我回浙江老家，从温州到杭州，专门坐了动车。当时真是开心啊。又快又舒适。”高明珍说，回单位，她跟同事们还炫耀了好久。

没过多久，2009年，重庆和成都间就开行了“和谐号”动车组，2015年，成渝高铁也投入运营，成渝之间，只要1个半小时了。

就在不久前，高二姐去成都了，她这次专门选择了坐高铁。“高铁时代，这些城市好像在互相靠近，到成都才一个半小时，几十年前，我从小南海车站到重庆，都要一个小时呢。”高明珍感慨。

2016年，兰渝铁路通车，连接了重庆与西北、欧陆。同年底，渝万铁路通车，让三峡库区正式通过动车连接重庆。2018年，渝贵铁路通车，打通了重庆南下至珠三角地区的快捷通道……

曾经山高路远的山城，如今条条铁路通远方，交通枢纽地位将越来越明显。

“现在的慢车越来越少了，我们老朋友之间也约过一起坐慢车旅游，但确实没有高铁舒服。”高明珍说，“后来我们就约好了，现在中欧班列货运开通了，以后要是开通了高铁，我们一起乘高铁，坐到欧洲去。”

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2018年12月07日 10 版）

(责编：白宇)