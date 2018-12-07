铁路实行新列车运行图

本报北京12月6日电 （记者陆娅楠）记者从中国铁路总公司获悉：2019年1月5日0时起，全国铁路将实施新的列车运行图， 铁路客货运输能力显著提升。
2018年底，京哈高铁承德至沈阳段、新民至通辽高铁、哈尔滨至牡丹江高铁、济南至青岛高铁、青岛至盐城铁路、杭昌高铁杭州至黄山段、南平至龙岩铁路、怀化至衡阳铁路、铜仁至玉屏铁路、成都至雅安铁路等10条新线即将开通运营，新增高铁营业里程约2500公里，阜新、朝阳、承德、通辽、牡丹江、日照、连云港、盐城、雅安、丽江等多个城市首开动车。铁路部门安排开行新增动车组列车276.5对，中国高铁运能大大提升，更好满足沿线旅客乘坐动车组出行的愿望。
随着2018年底10条新线投入运营，部分城市间旅客列车运行时间进一步压缩。哈尔滨至牡丹江间全程压缩3小时，北京至牡丹江间全程压缩8小时57分，牡丹江至北京间全程压缩6小时57分，通辽至沈阳间全程压缩2小时21分，沈阳至承德间全程压缩8小时23分，北京南至青岛间全程压缩58分钟。新图实施后，全国铁路81对公益扶贫“慢火车”继续开行。
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