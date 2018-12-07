长三角 打通断头路（人民眼·长三角一体化）

过去的北木桥修起隔断，新乐路成了断头路。

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现在的北木桥修葺一新，使盈淀路和新乐路顺畅连通。

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11月5日，长三角地区期待许久的一件事终于落地。

这一天，首届中国国际进口博览会开幕式在上海举行，国家主席习近平在主旨演讲中宣布：将支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略，着力落实新发展理念，构建现代化经济体系，推进更高起点的深化改革和更高层次的对外开放，同“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设相互配合，完善中国改革开放空间布局。

上升为国家战略，长三角一体化站上新起点。

以占全国1/26的地域面积，长三角地区创造了全国近1/4的经济总量。2017年，长三角区域沪苏浙皖四省市已先期启动一体化新布局，成立长三角区域合作办公室，今年6月印发《长三角一体化发展三年行动计划》。

一年间，长三角一体化发展的故事很多很长，互联互通是关键词，首先连通的是断头路。

今年6月，沪苏浙皖四省市共同签署《长三角地区打通省际断头路合作框架协议》，第一批重点推进17个省际断头路项目。10月，长三角首条省际断头路——上海青浦盈淀路与江苏昆山新乐路打通。这条1.29公里道路的连通，其意义堪比22年前长三角首条高速公路沪宁高速的建成通车。

“断桥”与“断路”

“断桥”并没有断，不过，桥的两端砌起了几个半米高的水泥墩子，仅能容一辆两轮摩托车通过。大小型汽车均无法通过，当地村民称其为“断桥”，桥两端的新乐路、盈淀路也因此被称为断头路

石浦港河宽约二三十米，河东是上海青浦区盈浦街道，河西是江苏昆山市淀山湖镇。“断桥”就在这条河上，原本叫北木桥，长25米，宽5米。

上世纪90年代，上海浦东开发开放势头正劲，昆山对外开放刚刚起步。接轨上海、配套上海、融入上海，接受上海经济辐射与要素溢出，成为昆山上上下下的共识。

接轨上海，首先要修一条连接上海的“富民路”。被寄予厚望的新乐路西起黄浦江路，东至青浦区与淀山湖镇交界的石浦港河，为双向六车道，中间有绿化带。

淀山湖镇晟泰村党委副书记张爱明回忆：“当时镇领导说了，这是连接上海的‘富民路’，一定要以上海的标准来修。”

新乐路到了昆山与上海交界的石浦港河边就终止了。那时，淀山湖镇的百姓往来上海日益频繁，他们急切地想打通这条通往上海的“大动脉”，让新乐路与通往上海青浦城区的崧泽大道连通起来。

经过多次协商，淀山湖镇最后在石浦港河上建起了北木桥，并在桥东的上海地界修了一条约600多米长的公路——盈淀路，连接上海的道路就此打通。

“为了表达诚意，淀山湖镇拿出29亩地，与青浦区进行置换，算是修盈淀路所占土地的补偿。”张爱明还记得，在石浦港河以东青浦区的地界上，还设有一个收费站，设施也比较简陋，拉起一根绳子，就向过往车辆收费了。

从淀山湖镇到昆山市区，有约30公里的路程，但从淀山湖镇到青浦区只有10多公里的路程。很多淀山湖镇人去青浦区打工、购物、做小生意，比去昆山市区频繁得多。

几年后，又一条连通上海昆山两地的道路——机场路建成。北木桥也因承载不了日益增加的车流量，成了危桥，桥两边被砌上石墩，只容自行车、摩托车通行。

昆山双护村村民丁根林在青浦做了20多年生意。天刚亮，他就会到淀山湖边的渔民家里采购一小货车鱼，再拉到青浦区三元河农贸市场去卖。小货车绕道机场路，不仅路途远，还要多花10元过路费。遇到堵车，市场摊位都被占没了，丁根林只好将鱼拉回来，这一天白干不说，还得搭上油钱。

从上海到昆山淀山湖镇投资办厂的李忠也有同样的烦恼。

2011年，李忠投资的塑料薄膜公司落户昆山新乐路，距离北木桥不到两公里，几乎贴着上海建起来。

然而，物流运输并不容易。每天，李忠的公司要从上海洋山港进十几车原料，生产加工后把大部分产品运到上海再发往全国各地。“货车车身长，经常在机场路一堵就是两三个小时。很多时候，原定下午3点要运到的原材料，一直要等到下午6点才能到，工人们只能停工等待，一个下午就会损失数万元。”

朱建峰是公司副总经理，他白天在淀山湖镇上班，晚上住在青浦区，“我住的地方离公司直线距离不过10公里，但我每天必须6点半起床，不然上班要迟到。”

“刚开始的时候还好，因为两地往来的人还没有那么多，机场路还好走。”张爱明回忆，后来经济快速发展，车辆激增，很多上班族白天在青浦区上班，晚上则回到淀山湖镇居住，机场路越来越拥堵，打通“断桥”的呼声越来越高。

2015年下半年，青浦区政府仔细梳理了与江浙两地间断头路的情况。2016年底，盈淀路和新乐路连通项目动工。在长三角一体化提速的大背景下，今年10月1日建成通车。7天后，两条跨省公交线路开通。

“前沿”与“后哨”

全国最密集的高速公路网、铁路网在长三角，规划总长度为5501公里的“十横七纵”高速公路网络也已基本建成。长三角都市圈内可一日往返，为何还有断头路之痛

“断头路的存在有多种原因。有些是政府认识不同，或者土地指标问题、建设能力问题，建设资金跟不上、不同步，都可能导致断头路的出现。”浙江省发改委地方处处长马德富分析。

上海市青浦区与江苏昆山市、苏州吴江区以及浙江嘉善县接壤，与江苏对接的国、省、县、乡道路共21条，其中，高速公路3条，包括双向8车道的京沪高速，双向6车道的苏沪高速、沪渝高速；与浙江对接的有4条，高速公路和国、省道网络都比较完善。和上海接壤的江浙小城镇迫切想融入大上海，但上海郊区小城镇并不积极，断头路的问题便一直悬而不决。

“当时我们觉得，他们是江浙两省连通上海的‘前沿’，我们是上海的‘后哨’，两种定位对接不到一块儿。”青浦区交通建设和管理委员会主任陆章一，2003年至2011年担任朱家角镇党委书记，“每次和淀山湖镇沟通，都绕不过断头路的话题。”

2010年9月6日，昆山启动曙光路修建工程，这条路北起淀山湖镇南苑路，南至青浦区朱家角镇复兴路，计划与上海外环高架道路连接互通，全长3.57公里，总投资7000万元，双向六车道。当时还是记者的王豪期待着“这条路给淀山湖镇带来新的生机与活力”。

其时，在淀山湖镇南部，有3条与曙光路对接的道路正在修建，都是淀山湖旅游度假区的骨干道路。淀山湖镇设想，以曙光路为骨干，加快旅游度假区道路建设，对接、依托、融入大上海。“一旦对接成功，上海人来淀山湖旅游、度假、观光、休闲都很方便，淀山湖镇也会加快融入大上海的步伐。”王豪当年写道。

事实上，淀山湖镇有些一厢情愿。自2010年昆山启动曙光路建设，到2018年6月，历时整整8年，青浦复兴路延伸工程才开始实质性启动。现任昆山市委宣传部副部长的王豪慨叹：“这条路等得太久。”

不仅昆山人等得太久，上海本地人也渴望道路连通。2011年4月26日，一位署名为周健的上海市民写信给青浦区规划和土地管理局，追问曙光路和复兴路接通的问题：“无论出于什么原因，毕竟不应该存在这种断头路。”

当年6月22日，青浦区规划和土地管理局给周健回复，认为目前将曙光路接通复兴路的条件尚不成熟，“一是目前没有规划；二是复兴路所在淀山湖新城为生态居住区，一旦与曙光路连接，就变成过境公路，影响新城规划；三是涉及拆迁等复杂问题，近期与曙光路接通难度较大。”

尽管上海还未将复兴路延伸工程纳入规划，淀山湖镇依然坚持不懈与朱家角镇商谈、沟通，“他们迫切要和上海对接，甚至提出拿500亩地给我们，实在不行，修路的钱他们来出。”陆章一回忆。

彼时，毗邻的昆山花桥镇已借交通优势，崛起为上海次中心。花桥地处沪宁高速江苏与上海对接处，2006年1月，沪宁高速公路扩建工程完成。也是在这一年，江苏设立了花桥经济开发区和花桥国际商务城，依托紧邻上海的地缘优势，将服务业确立为主导产业。

2013年10月，上海轨道交通11号线北段延伸到花桥，使得花桥与上海市中心联系更紧密。同济大学一份关于长三角地区跨城通勤的研究报告显示，从手机大数据分析测算，花桥“流入上海中心城区”的通勤人数为7000余人，超过了上海的奉贤等郊区新城。

已然是“上海新城”的花桥，2017年实现地区生产总值265亿元，其中第三产业占比84.5%，在全国百强镇中排名第十四位。

谁不想成为下一个花桥？

“寻亲”与“睦邻”

“行政有边界，发展无边界。毗邻地区背靠背就会形成一堵墙，面对面才有牵手共同发展的可能”

上海金山区枫泾镇，西与浙江嘉善县魏塘镇、姚庄镇接壤，南与浙江平湖市新埭镇为邻。这一春秋战国时期的“吴根越角”，1500年前已成集市，明清时人称“收不尽魏塘纱，买不完枫泾布”，足见繁盛。

长三角首批重点推进跨界断头路项目中，有2条经过枫泾镇。枫泾镇党委书记张斌认为：“通常意义上的断头路是人为产生的，而长三角很多断头路并非刻意为之，区域交通互联互通是发展到一定程度的现实需求。”

张斌早年在枫泾工作时，枫泾与毗邻的浙江乡镇虽鸡犬相闻却不相往来，“连电话都很少打，人头也不熟悉，遇到一些公共管理的事务要协调怎么办？发个公函过去。”

2006年，枫泾创建卫生文明城镇，没承想第三方测评结果不合格，原因是有一条街道环境整治不到位。原来，他们错将相邻的浙江地界的一条街道当作枫泾镇辖区。张斌不便直接去沟通，思来想去，在那条街道路口立起一块牌子，写上“浙江人民欢迎你”。

2013年，张斌重返枫泾镇工作，发现对面浙江几个乡镇面貌已焕然一新。2003年起步的姚庄工业园区有了规模，依托上海聚集了300多家企业。几乎每一条连沪通道旁，都能看到姚庄的招商广告。在嘉善县9个镇街考核中，曾经垫底的姚庄连续10多年拔得头筹。

随着经济的发展，双方跨界合作也日益频繁。枫泾、姚庄、魏塘三个乡镇的人大建立起联席会议平台，推进食品卫生、社会治安等三方联合监督检查；姚庄种植的黄桃小有名气，枫泾农民跨省界求技术，做大黄桃产业，两地统一标准，共同做大上海市场。

张斌意识到，枫泾需要转身寻找更多发展机遇，“行政有边界，发展无边界。毗邻地区背靠背就会形成一堵墙，面对面才有牵手共同发展的可能。”

2015年秋天，一次偶然机会，张斌发现了一张《清代枫泾镇平面图》——今天金山枫泾镇、嘉善县枫南村与周边区域，都在同一张地图上。

张斌带上古地图去了嘉善，去之前，他给嘉善县委书记许晴打了个电话：“许书记，我是枫泾镇的干部，来拜见你这个县里的领导，接待不接待我啊，我有很多寻求合作的想法和你沟通。”许晴爽声回答：“你随时来我随时接待。”

张斌和许晴相谈甚欢，从产业发展、旅游开发、社会治理、交通网络、生态保护“五个一体化”的发展设想，到“基础设施要共建，社会公共服务功能也要共享”的理念，越谈越投机。

2016年，枫泾镇与嘉善启动“共建沪浙毗邻地区一体化发展示范区”，携手推进 “五个一体化”发展。枫泾镇与新埭镇共建长三角科技城；与嘉善县经济开发区惠民街道共同打造“枫南小镇”项目；总投资380亿元的“上海之窗·枫南小镇”正在规划，与4A级景区枫泾古镇旅游配套。

枫泾镇政府一间办公室挂上了新牌子——“金山区·嘉善县社区联合治理网格化中心”，沪浙两地工作人员一起值班，联动联勤，曾因行政分割造成的三不管地区，多了层防护网。枫泾与嘉善接壤的12条河道安装上了监控探头，双方对界河水质、水位等数据进行24小时全天候不间断的监控。

这两年，枫泾镇旅游业蒸蒸日上，年客流量、收入迅速增长。很多人和张斌说，枫泾镇旅游要上台阶，还缺五星级宾馆等配套。张斌回答：“不缺啊，10公里之内我们有两家五星级宾馆，就在嘉善，在我们隔壁。”

枫泾镇本来规划了三四个五星级宾馆，现在只建一个。而建在枫泾镇的上海龙华医院分院，则和嘉善共享。

在张斌的微信里，有不少跨省界工作群，有“四方联盟、党建一体”，有“平湖枫泾一家亲”。过去，两省市毗邻地区的交流需要发公函，现在同在微信朋友圈，沟通起来方便许多。

毗邻地区联动发展，社会治理融为一体，交通的需求自然而然被提上了议事日程。相比四通八达的高速路网，张斌们更关心“毛细血管”是否通畅。

金山与浙江平湖、嘉善区域接壤长度约83公里，根据交通规划，沪浙毗邻区域（金山段）要实现30条主要道路的对接，其中县道和乡镇公路有19条，目前已建成17条。连通沪浙两地的叶新公路和兴豪路、朱吕公路，已被纳入上海首批消灭断头路重点建设项目。

“棋眼”与“棋局”

“过去，对方贴钱，我们也不要建，现在是投入巨资加紧建。”跨界小城镇的发展，可能是新一轮区域协同发展棋局中的新“棋眼”

断头路建设速度之快超出了陆章一的预计。令外界惊讶的不仅仅是速度，还有上海的热情。在沪苏浙皖四省市明确的首批17个重点推进跨界断头路项目中，涉及上海的有9条，投资不少。盈淀路、新乐路连通工程总长1.29公里，其中上海方面投资1.28亿元，昆山方面1000万元。

“过去，对方贴钱，我们也不要建，现在是投入巨资加紧建。”陆章一说，自己11月份的时间表排得满满当当，团队分成两组，一组服务首届进博会，一组在忙打通断头路。列入计划的5条断头路，盈淀路已经通车，另外4条也将拿到施工许可证，年底前开工不成问题。

金山区交通委副主任沈炜也有同感：“去年开始，我们和嘉兴交通局每个月都开碰头会，研究合作项目。不仅是打通断头路，跨省公交、跨区域轨交的规划合作也在迅速推进。”嘉兴市交通运输局建设规划处处长凌飞粗略算了算，“从2016年到现在，上海交通部门、金山区领导过来50多次了。”

围绕断头路建设的一系列改革也在不断探索。

盈淀路和新乐路对接工程并不大，上海方面“盈淀路改建工程”项目全长约为890米，而昆山方面新乐路对接崧泽大道桥梁工程总长只有400米。

项目虽小，实施难度却超出预想——按原有建设程序，跨省道路建设需由两地分别向上级交通主管部门报建审批，由于规模小，难以排上号，即使能排上号也往往程序复杂，时间跨度长、难度大。投资如何分担？跨省界桥梁改建工程由哪一方立项、管理维护？青浦和昆山探索“双方立项、一方代建”模式，既解决了跨省审批难题，又保证了工程整体性。

改革热情的背后，是长三角小城镇跨省界融合发展的需要。今年6月，四地共同签署的《长三角地区打通省际断头路合作框架协议》，第一批重点推进的项目，连通的多是省际活力四射的小城镇。

今年5月21日，上海嘉定区与江苏苏州市签订战略协议，共同构建“嘉昆太（嘉定—昆山—太仓）”协同创新核心圈，谋求科技、产业、资源、市场、人才等领域同城化发展。曾主政嘉定五年的上海市发改委主任马春雷对“嘉昆太”高度评价，“别小看这三个边界小城，一旦他们深度融合，所爆发的能量惊人。”

数据显示，2017年，三地的GDP总量达到6900多亿元。三地协同发展当然不是简单的GDP的相加，而是要激发出乘数效应。

以汽车产业为例，嘉定有上汽大众和上汽乘用车两大整车厂以及零部件企业300多家，研发机构100多家，汽车专业人才3万多名。昆山、太仓的汽车配套企业星罗棋布，已形成完整的产业链布局。嘉定规划，到2035年基本建成产城全面融合的世界级汽车产业中心。要实现这一目标，显然离不开昆山、太仓的支持。

10月21日，“嘉昆太”三地联手招聘人才，近250家用人单位提供1400多个岗位。此前，三地已经启动了边界路网的对接，并在交通、技术人才、社会公共服务方面深度接轨。

在马春雷看来，像嘉定这样的区域，“不是大城市摊大饼的边缘，他们独立、有个性、有特长，他们聚合成群，与中心城区有机结合，提升了区域整体竞争力。”

长三角城镇化率超过60%，小城镇从来都是长三角极活跃的经济单元。当长三角一体化上升为国家战略之时，小城镇再度展现出他们灵敏的市场嗅觉，迅速抓住机遇，乘势而上。

在张斌看来，小城镇在城市体系上有独特的作用，他们各自独立、各有特色，既可以互为补充支撑，也易与周边大城市融合，形成新的经济增长点。“跨界小城镇的发展，可能是新一轮区域协同发展棋局中的新‘棋眼’。”

《 人民日报 》（ 2018年12月07日 16 版）

(责编：白宇)