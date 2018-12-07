共享单车频现刹车问题归谁管

劲松附近停放的共享单车 摄影/实习生 李素云

中关村停放的大量共享单车 摄影/实习生 施世泉

该辆共享单车一边刹车失灵 摄影/实习生 施世泉

日前，一名男子在深圳骑行共享单车时，不幸从天桥坠亡。据初步测试，男子所骑共享单车刹车把手不灵敏存在安全隐患，目前事故原因正在调查中。不少在京骑行共享单车通勤的市民表示，有时也会遇到刹车失灵的情况。为此，北京青年报记者在北京多个区域对共享单车的刹车情况进行了调查。探访发现，135辆共享单车有25辆车存在刹车不灵情况。多家共享单车公司表示，公司配置专门的运维人员，发现单车存在故障后，会统一进行回仓处理，确保用户骑行安全。

事件

深圳男子骑共享单车从天桥坠亡

单车刹车把手不灵敏 事故原因仍调查

据深圳交警12月5日通报，12月4日12时38分许，在罗湖区东晓街道布心路金威天桥，发生自行车单方道路交通事故，事故造成骑车人舒某谦当场死亡。

经初步调查，当天12时36分许，舒某谦通过手机扫码使用该辆共享单车，当其驾驶共享单车沿布心路金威天桥由南往北行驶至该天桥北侧时，自行车与天桥的护栏发生碰撞，造成舒某谦死亡及车辆损坏的道路交通事故。

现场勘查和调查取证显示，舒某谦驾驶共享单车与护栏发生碰撞后，跌落至东晓花园小区围栏顶端。事故发生后，深圳交警对现场及周边交通隐患开展排查。现场测试发现，舒某所骑车辆刹车把手不灵敏，存在安全隐患。

北青报记者从现场视频及照片发现，舒某所骑的共享单车是ofo小黄车。

12月6日下午，北青报记者从深圳警方获悉，深圳交警已委托鉴定机构，对舒某谦所用共享单车的性能进行安全技术检验鉴定。同时，对该车公司是否履行对车辆的维护和监管等开展调查。

12月5日晚，ofo相关负责人表示，事发后，ofo第一时间派出工作人员到达现场了解情况，并同步组建事件应急小组，主动与交警等部门沟通，全力配合调查。目前，事故还在进一步调查中。相关负责人表示，ofo重视用户用车安全，为每位用户都购买了保险，正常骑行如发生意外能获取赔偿。ofo提醒广大用户，穿越天桥或人行横道，下车推行，注意安全。

探访

135辆共享单车中

有25辆刹车存问题

舒先生的死亡是否与小黄车刹车不灵敏有关仍未可知。看到舒先生的事故，部分网友留言称，自己也曾在骑共享单车时遇到过刹车不灵的情况，也有网友表示，有的共享单车刹车失灵存在安全隐患，骑行前最好先检查刹车性能是否正常。

12月6日，北青报记者在海淀区、朝阳区、通州区高校周边、地铁口、商场周边及街道探访发现，共享单车刹车失灵的情况并非个例。

北青报记者在共享单车较集中的地段随机选取不同品牌共享单车，排除因故障无法正常骑行的情况，最终测试了63辆小黄车（ofo共享单车）、51辆摩拜共享单车、21辆小蓝车（bulegogo），总计135辆共享单车。

在被测试车辆中，刹车完好的仅有38辆；有70辆其中一边刹车不灵敏；两辆其中一边的刹车损坏无法使用，但依靠另一边手刹仍能刹住车辆。在被测试车辆中，能正常刹住车辆的车占比达到81.5%。

此外，两边刹车都失灵、无法刹车的有16辆（小黄车9辆、摩拜7辆），即使两边刹车都压到最紧，也未能完全刹住，占比达到11.8%。同时，还有9辆共享单车两边刹车都不灵敏（小黄车4辆、摩拜3辆、小蓝车2辆），需把两边刹车压到最紧才能刹住车辆，占全部被测试车辆的6.7%。

在测试中，北青报记者发现，小黄车、摩拜和小蓝车坏车报修按钮中可选择的损坏部位包括刹车、座垫、车锁、踏板、轮胎、链条等。

现象

共享单车刹车失灵

曾致多名骑车人受伤

北青报记者查询发现，共享单车因刹车失灵导致骑车人摔伤的现象并不少见。去年1月28日，北京的冯先生从地铁站出站后，通过手机扫码租用了一辆共享单车，没有检查刹车的性能直接上了过街天桥，在下坡时才发现刹车不灵敏，到坡底连人带车一起栽倒。他面部着地，牙齿当场折断5颗、缺损1颗，上下唇内外及面部挫裂伤，鼻梁骨折。事后，冯先生向共享单车运营商索赔2万元，并一度对公司提起诉讼，但最终双方达成庭前和解，冯先生撤诉。

今年10月，深圳的宋先生在雨天骑行共享单车时，由于刹车失灵摔倒，身上多处擦伤，交警认定其摔倒系车辆左侧刹车损坏、采取制动时引起的。经过一个月的协商，宋先生获得500元的误工费赔偿。

今年8月，石家庄的赵女士在扫码租用共享单车后，骑上下坡路时发现刹车失灵，慌乱中摔下单车导致磕掉一颗门牙，下巴、嘴唇、手腕等多处受伤。

回应

多家公司均称

有专门人员负责运营维护

针对部分共享单车刹车不灵的问题，多家共享单车企业均称有专门人员进行运营维护。

摩拜单车表示，他们有专业的线下运维团队，每天根据摩拜大数据系统显示的信息在街头查找回收故障车辆。每辆摩拜单车搭载芯片，根据锁上报的数据情况及用户反馈的情况，摩拜大数据平台会判断出哪些车辆是故障车辆，就近推送给运维人员对这些车辆进行及时检修及排除故障。

ofo相关负责人介绍，线下运营为网格化管理，每个指定区域都会配一个运维师傅，负责车辆摆放和检修，随时主动排查区域内有问题的车辆。

哈罗单车相关负责人介绍，在网格化运营区域，尤其在车辆投放较为密集的商超、学校、医院等区域，企业配有指定的专员对车辆故障及卫生进行维护。当单车受到“小磕小碰”（把套缺损、单车支架缺损、车铃损坏等）时，哈罗出行运维人员在街头当天就会完成维修处理。

滴滴相关负责人称，无论是滴滴自有品牌青桔单车还是托管的小蓝单车都有严格的巡查制度，充足的人员在线下及时巡检，发现故障车后及时将信息传递给报修平台。

法规

共享单车企业

应保障车辆技术状态良好

2017年8月，交通运输部联合多部门发布《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》。指导意见明确，共享单车企业应合理配备线下服务团队，加强车辆调度、停放和维护管理，确保车辆安全和方便使用。

2017年，北京共享单车新政正式出台。根据新政，共享单车企业投放车辆应符合国家、行业标准，安装车载卫星定位装置。具体来说，北京要求共享单车企业确保企业投放车辆应满足安全骑行要求，保障车辆技术状态良好；配备专业运行维护团队，做好车辆调度，保持车身整洁，维护停放秩序；提高系统的稳定性可靠性，保障系统正常运行；明确提示安全使用信息，禁止向未满12周岁的儿童提供服务，为承租人购买人身意外伤害险；建立投诉服务制度，及时处理各类投诉。

对于共享单车刹车存在安全隐患可能面临的法律问题，北京炜衡律师事务所的周浩律师认为，《合同法》第二百二十条“出租人应当履行租赁物的维修义务，但当事人另有约定的除外”。第二百一十六条提到“出租人应当按照约定将租赁物交付承租人，并在租赁期间保持租赁物符合约定的用途”。因此，共享单车的提供者作为出租方，应当保证单车的质量合格，还应当尽到审慎管理及维护保养的义务，若单车本身存在部件损坏、刹车失灵等问题，导致使用者在骑行过程中发生事故，属于共享单车提供的车辆不符合质量标准、不符合同的约定。根据第一百零七条规定，“当事人一方不履行合同义务或者履行合同不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”。

文/本报记者 刘珜

实习生 戴幼卿 施世泉 李伟欣 李素云

(责编：白宇)