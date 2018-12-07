商务部：中方将与美方就双边关心的重大问题进行磋商并努力达成共识

新华社北京12月6日电（记者于佳欣）商务部新闻发言人高峰6日表示，中美两国元首会晤很成功，已就经贸问题达成重要共识。中方将立即落实中美双方已经达成共识的具体事项，并以取消所有加征关税为最终目标，与美方就双边关心的重大问题进行磋商并努力达成共识。

高峰在商务部当日召开的例行发布会上说，中美两国在经贸问题上利益高度重合，具有天然互补的结构性需求，双方团队目前沟通顺畅、合作良好，我们对未来90天内达成协议充满信心。

高峰表示，中方首先将从农产品、能源、汽车等做起，立即落实双方已达成共识的具体事项。然后，在未来90天，我们按照明确的时间表和路线图，在符合双方利益、有共同需求的知识产权保护、技术合作、市场准入以及贸易平衡等议题上开展磋商，双方应努力达成共识。

“中方为了国内人民美好生活的需要和高质量发展的需求，这些年一直在不断扩大进口。”高峰说，中美双方在此前几轮磋商中，曾就农产品、能源等领域的贸易问题达成初步共识。下一步，将继续就农产品、能源、工业制成品、服务业等领域的贸易问题开展磋商。

高峰说，在保护知识产权、促进公平竞争、放宽市场准入等领域，中美双方以及两国企业都有着共同的诉求，这也与中国一以贯之的深化改革、扩大开放的前进方向高度一致。下一步，中方将就这些议题与美方进行相互尊重、平等互利的磋商，力争为两国企业创造更好的营商环境。

高峰说，在未来90天，中美双方将以取消所有加征关税为最终目标，按照“相互尊重、平等互利、照顾彼此关切”的原则，就双边关心的重大问题进行磋商，并努力达成共识。

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