商务部：中方将与美方就双边关心的重大问题进行磋商并努力达成共识

新华社北京12月6日电（记者于佳欣）商务部新闻发言人高峰6日表示，中美两国元首会晤很成功，已就经贸问题达成重要共识。中方将立即落实中美双方已经达成共识的具体事项，并以取消所有加征关税为最终目标，与美方就双边关心的重大问题进行磋商并努力达成共识。
高峰在商务部当日召开的例行发布会上说，中美两国在经贸问题上利益高度重合，具有天然互补的结构性需求，双方团队目前沟通顺畅、合作良好，我们对未来90天内达成协议充满信心。
高峰表示，中方首先将从农产品、能源、汽车等做起，立即落实双方已达成共识的具体事项。然后，在未来90天，我们按照明确的时间表和路线图，在符合双方利益、有共同需求的知识产权保护、技术合作、市场准入以及贸易平衡等议题上开展磋商，双方应努力达成共识。
“中方为了国内人民美好生活的需要和高质量发展的需求，这些年一直在不断扩大进口。”高峰说，中美双方在此前几轮磋商中，曾就农产品、能源等领域的贸易问题达成初步共识。下一步，将继续就农产品、能源、工业制成品、服务业等领域的贸易问题开展磋商。
高峰说，在保护知识产权、促进公平竞争、放宽市场准入等领域，中美双方以及两国企业都有着共同的诉求，这也与中国一以贯之的深化改革、扩大开放的前进方向高度一致。下一步，中方将就这些议题与美方进行相互尊重、平等互利的磋商，力争为两国企业创造更好的营商环境。
高峰说，在未来90天，中美双方将以取消所有加征关税为最终目标，按照“相互尊重、平等互利、照顾彼此关切”的原则，就双边关心的重大问题进行磋商，并努力达成共识。
从蒸汽机车到“复兴号” 这位火车司机26年考了8本驾照 北京机务段动车组运用车间高铁司机韩军甲站在“复兴号”前敬礼（人民网记者 李楠桦摄） 人民网北京12月3日电（李楠桦、杨曦）今年45岁的韩军甲是北京机务段动车组运用车间高铁司机，他1992年参加工作，从蒸汽机车学员、司炉、副司机开始，到现…【详细】
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】