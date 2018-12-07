两部门向川藏下拨4.5亿元救灾资金

本报北京12月6日电 （记者丁怡婷）记者从应急管理部获悉： 财政部、应急管理部近日向四川省、西藏自治区下拨中央财政特大型地质灾害救灾资金4.5亿元，其中四川2.5亿元、西藏2亿元，用于金沙江白格滑坡、雅鲁藏布江色东普沟泥石流的应急救灾工作，包括灾后人员搜救等应急处置、为避免二次人员伤亡所采取的调查与监测、周边隐患排查、人员紧急疏散转移、排危除险和临时治理措施、现场交通后勤通信保障等。
此前，应急管理部针对金沙江和雅鲁藏布江因地质灾害导致堰塞湖的情况，多次派出工作组赶赴地方，全力指导和协助开展地质灾害应急处置工作。
本报北京12月6日电 （记者鲜敢）经过武警某部交通官兵和四川路桥集团12天奋战，12月5日17时，位于川藏交界处的国道318线金沙江钢架大桥成功完成桥面板铺装工作，基本具备通车能力，中断的318国道比预计时间提前18天实现通车。
据了解，抢建的国道318线金沙江钢架大桥是国内首座高原上承式钢架桥，抢建工作累计在江面构筑围堰3.8万立方米，吊装钢梁220多吨，拼接零部件1万多个，零误差、高效率完成抢建任务。
11月14日，金沙江白格堰塞湖洪峰通过国道318线金沙江大桥时，造成该桥损毁严重，导致连接川藏两省区的国道318线交通中断。下一步，交通部门将及时完成钢桥荷载和安全质量检查，结合大桥连接线近期道路实际情况开放小车试运行，随后根据大桥试运行情况及连接线恢复情况，适时开放货车通行。
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