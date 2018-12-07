原标题：三家中国原料药企联合垄断市场 被罚没1283万元

中国国家市场监督管理总局6日表示，四川金山制药有限公司等三家药企在生产销售冰醋酸原料药过程中，多次交流市场行情，达成共同提高冰醋酸原料药销售价格的垄断协议，日前被市场监管总局罚没1283.38万元(人民币，下同)。

记者 贾天勇 摄

作为原料药，冰醋酸主要用于血液透析浓缩液的生产，用于治疗晚期肾脏衰竭、尿毒症等疾病。今年7月，市场监管总局接到举报，反映部分冰醋酸原料药经营者联合涨价，损害了下游医药生产企业和患者利益。

市场监管总局经过反垄断调查发现，2017年10月至2018年2月，成都华邑药用辅料制造有限责任公司、四川金山制药有限公司、广东台山新宁制药有限责任公司三家涉案企业在生产销售冰醋酸原料药过程中，多次交流市场行情，交换产量销量信息，讨论共同涨价事宜。经多次商议，三家涉案企业最终达成了共同提高冰醋酸原料药销售价格的垄断协议，从3月1日起，将冰醋酸原料药销售价格从7-9元/公斤提高至28-33元/公斤，并照此价格对外销售。

涉案企业上述行为违反了《中华人民共和国反垄断法》有关规定，市场监管总局于近日依法作出行政处罚，责令三家企业停止违法行为；没收违法所得658.22万元；对三家企业分别处以上一年度销售额4%的罚款，计625.16万元。对三家涉案企业罚没共计1283.38万元。

市场监管总局表示，三家企业的垄断行为性质严重、危害程度较深。

一是严重排除、限制了市场竞争。作为市场上仅有的三家冰醋酸生产企业，达成并实施垄断协议后，统一了冰醋酸原料药价格，严重破坏了市场竞争秩序。

二是加重下游制药企业负担。冰醋酸是血液透析浓缩液的主要原料药，价格大幅上涨直接增加了下游生产成本，加重了下游药企成本负担。

三是危害透析患者正常治疗。冰醋酸原料药价格高涨，导致下游药企减产、停产血液透析浓缩液，危害血液透析患者正常治疗。

据悉，接受反垄断调查后，目前三家企业已将冰醋酸原料药销售价格恢复至竞争状态，并保障市场正常供应。 (王庆凯)

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