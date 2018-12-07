三家中国原料药企联合垄断市场 被罚没1283万元

中国国家市场监督管理总局6日表示，四川金山制药有限公司等三家药企在生产销售冰醋酸原料药过程中，多次交流市场行情，达成共同提高冰醋酸原料药销售价格的垄断协议，日前被市场监管总局罚没1283.38万元(人民币，下同)。
记者 贾天勇 摄
作为原料药，冰醋酸主要用于血液透析浓缩液的生产，用于治疗晚期肾脏衰竭、尿毒症等疾病。今年7月，市场监管总局接到举报，反映部分冰醋酸原料药经营者联合涨价，损害了下游医药生产企业和患者利益。
市场监管总局经过反垄断调查发现，2017年10月至2018年2月，成都华邑药用辅料制造有限责任公司、四川金山制药有限公司、广东台山新宁制药有限责任公司三家涉案企业在生产销售冰醋酸原料药过程中，多次交流市场行情，交换产量销量信息，讨论共同涨价事宜。经多次商议，三家涉案企业最终达成了共同提高冰醋酸原料药销售价格的垄断协议，从3月1日起，将冰醋酸原料药销售价格从7-9元/公斤提高至28-33元/公斤，并照此价格对外销售。
涉案企业上述行为违反了《中华人民共和国反垄断法》有关规定，市场监管总局于近日依法作出行政处罚，责令三家企业停止违法行为；没收违法所得658.22万元；对三家企业分别处以上一年度销售额4%的罚款，计625.16万元。对三家涉案企业罚没共计1283.38万元。
市场监管总局表示，三家企业的垄断行为性质严重、危害程度较深。
一是严重排除、限制了市场竞争。作为市场上仅有的三家冰醋酸生产企业，达成并实施垄断协议后，统一了冰醋酸原料药价格，严重破坏了市场竞争秩序。
二是加重下游制药企业负担。冰醋酸是血液透析浓缩液的主要原料药，价格大幅上涨直接增加了下游生产成本，加重了下游药企成本负担。
三是危害透析患者正常治疗。冰醋酸原料药价格高涨，导致下游药企减产、停产血液透析浓缩液，危害血液透析患者正常治疗。
据悉，接受反垄断调查后，目前三家企业已将冰醋酸原料药销售价格恢复至竞争状态，并保障市场正常供应。 (王庆凯)
从蒸汽机车到“复兴号” 这位火车司机26年考了8本驾照 北京机务段动车组运用车间高铁司机韩军甲站在“复兴号”前敬礼（人民网记者 李楠桦摄） 人民网北京12月3日电（李楠桦、杨曦）今年45岁的韩军甲是北京机务段动车组运用车间高铁司机，他1992年参加工作，从蒸汽机车学员、司炉、副司机开始，到现…【详细】
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】