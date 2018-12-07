改革开放40年来，国有经济与民营经济相辅相成、相得益彰，各种所有制经济取长补短、相互促进、共同发展，成就了中国经济奇迹。在经济发展新时代，推动经济加快转入高质量发展轨道、实现由大向强转变，必须坚持和完善我国社会主义基本经济制度，进一步发挥好国有经济和民营经济的作用。如何把国有经济与民营经济共同发展提升到新水平？如何让国有企业和民营企业在高质量发展上迈出新步伐？本版刊发几位专家的文章对此进行探讨。

——编 者

《 人民日报 》（ 2018年12月07日 07 版）

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