改革开放40年来，国有经济与民营经济相辅相成、相得益彰，各种所有制经济取长补短、相互促进、共同发展，成就了中国经济奇迹。在经济发展新时代，推动经济加快转入高质量发展轨道、实现由大向强转变，必须坚持和完善我国社会主义基本经济制度，进一步发挥好国有经济和民营经济的作用。如何把国有经济与民营经济共同发展提升到新水平？如何让国有企业和民营企业在高质量发展上迈出新步伐？本版刊发几位专家的文章对此进行探讨。
——编 者
从蒸汽机车到“复兴号” 这位火车司机26年考了8本驾照 北京机务段动车组运用车间高铁司机韩军甲站在“复兴号”前敬礼（人民网记者 李楠桦摄） 人民网北京12月3日电（李楠桦、杨曦）今年45岁的韩军甲是北京机务段动车组运用车间高铁司机，他1992年参加工作，从蒸汽机车学员、司炉、副司机开始，到现…【详细】
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】