推动民营企业迈出高质量发展新步伐

我国民营企业是推进供给侧结构性改革、推动高质量发展、建设现代化经济体系的重要主体。民营企业实现高质量发展，对于我国经济加快转入高质量发展轨道具有重要意义。推动民营企业高质量发展，应抓好以下几个方面。

提高产品和服务质量。近年来，我国民营企业加快转型升级，很多民营企业进入高新技术产业领域，一些企业实现了做强做优。但从总体上看，大多数民营企业仍处于传统产业领域，生产的产品大多处于中低端，市场竞争力不强。这也是一些民营企业陷入经营困难的原因之一。当前，我国经济发展进入新时代，基本特征是由高速增长阶段转向高质量发展阶段。民营企业要抓住时代机遇、进一步发展壮大，必须适应高质量发展要求，在提高产品和服务质量上下功夫。不仅要革新工艺流程，提高生产效率；而且要抓住制造业优化升级、乡村振兴、军民融合发展、扩大服务业开放等有利时机，着眼于满足人民日益增长的美好生活需要，突出质量变革和品牌建设，加快企业转型升级，努力向产业链、价值链中高端攀升。

把创新摆在企业发展的首要位置。民营企业实现高质量发展，必须把创新摆在企业发展的首要位置。一是深度融入互联网、大数据、人工智能发展大潮，努力提高企业竞争力和经营管理水平。二是大力发扬企业家精神，不断加大研发投入，培育拥有自主知识产权、知名品牌、国际竞争力的创新型企业。三是重视人才在企业创新发展中的根本作用，探索利用股权期权等多种激励方式，大力引进符合企业发展方向的人才，激发科技人才、管理人才的创造激情和创新潜能。

健全企业制度。现代企业制度是企业发展壮大的重要制度基础。有条件的民营企业应积极建立现代企业制度，严格按照公司法要求，建立有效运作的股东（大）会、董事会、监事会和经营管理层，完善法人治理结构。暂时不具备条件的民营企业也应从自身实际出发，努力健全企业制度，强化民主决策、科学决策意识，坚持守法经营，在合法合规中提高企业竞争能力。

近来，一些民营企业在经营发展中遇到不少困难和问题，有些困难和问题如融资难、融资贵等，仅靠企业自身是难以解决的。有关方面要贯彻落实中央精神，有针对性地解决这些问题，为民营企业发展营造良好环境。一方面，进一步深化“放管服”改革，建立健全负面清单制度，消除一切不利于民营企业发展的体制机制障碍，创造公平竞争环境，鼓励社会资本投资，支持民营企业参与国有企业混合所有制改革，打破各种各样的“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”，充分释放和激发民营经济活力。另一方面，采取有效措施，确保支持民营经济发展的政策措施落到实处。应大力减轻企业税费负担，有效解决民营企业融资难、融资贵等问题，严格保护民营企业的财产权，进一步增强民营企业和民营企业家的发展信心。

（作者为中国宏观经济研究院研究员）

《 人民日报 》（ 2018年12月07日 07 版）

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