正确看待民营经济的地位和作用

一段时间以来，社会上有人发表了一些否定、怀疑民营经济的言论，如“民营经济离场论”“新公私合营论”等。对此，习近平同志指出：“这些说法是完全错误的，不符合党的大政方针”“民营经济的历史贡献不可磨灭，民营经济的地位作用不容置疑”。我们要正确看待民营经济在我国经济社会发展中的地位和作用，继续鼓励、支持、引导民营经济健康发展。

发展民营经济是推动经济体制改革的必然选择。解放和发展社会生产力是社会主义的本质要求。但在计划经济体制下，劳动者的积极性、主动性、创造性无法得到有效调动，劳动生产率低下，生产力发展受到很大束缚。只有推动经济体制改革，实现从计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变，才能解放和发展社会生产力，促进经济快速发展起来。发展民营经济，是推动经济体制改革的关键一步。民营经济既是社会主义市场经济发展的重要成果，又是推动社会主义市场经济发展的重要力量。民营经济的发展壮大，促进了全国统一市场和公平竞争环境形成，促进了营商环境优化和政府职能转变，促进了社会主义市场经济体制建立健全。因此，发展民营经济是推动经济体制改革的必然选择，是解放和发展社会生产力的客观要求，是充分调动和激发劳动者积极性、主动性、创造性的有效举措。

民营经济是我国经济制度的内在要素。党的十一届三中全会以后，我们党破除所有制问题上的传统观念束缚，为非公有制经济发展打开了大门。党的十五大把“公有制为主体、多种所有制经济共同发展”确立为我国基本经济制度。这一基本经济制度，是中国特色社会主义制度的重要组成部分，是完善社会主义市场经济体制的必然要求，必须长期坚持。包括民营经济在内的非公有制经济，是改革开放以来在党的方针政策指引下发展起来的。我国民营经济已经成为推动我国发展不可或缺的力量，为我国社会主义市场经济发展、政府职能转变、农村富余劳动力转移、国际市场开拓等发挥了重要作用。一些民营企业积极参与国有企业改革，推动发展混合所有制经济，为探索基本经济制度有效实现形式作出了积极贡献。因此，民营经济是我国经济制度的内在要素，民营企业和民营企业家是我们自己人。我国民营经济只能壮大、不能弱化，不仅不能“离场”，而且要走向更加广阔的舞台。

民营经济是推动高质量发展的重要主体。民营经济是推进供给侧结构性改革、推动高质量发展、建设现代化经济体系的重要主体，也是我们党长期执政、团结带领全国人民实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的重要力量。截至2017年底，我国民营企业数量超过2700万家，个体工商户超过6500万户，注册资本超过165万亿元。民营经济贡献了50%以上的税收，60%以上的国内生产总值，70%以上的技术创新成果，80%以上的城镇劳动就业，90%以上的企业数量。我国民营经济发展质量不断提高，越来越多地进入高新技术领域和新兴领域，部分企业已经在高新技术、新业态等细分领域处于领跑地位。一些民营企业坚持自主创新，瞄准高端市场，推出具有较高科技含量的产品和服务，在推进供给侧结构性改革方面进行了成功探索，有效满足了社会需求。以习近平同志为核心的党中央高度肯定民营经济的地位作用，高度关怀民营企业发展。广大民营企业家把握时代大势，坚定发展信心，心无旁骛创新创造，踏踏实实办好企业，必将为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

（作者为浙江省中国特色社会主义理论体系研究中心特邀研究员）

《 人民日报 》（ 2018年12月07日 07 版）

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