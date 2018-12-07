给体检机构来一次“体检”

近日，某知名体检机构董事长捅破了行业窗户纸——有些体检机构无底线造假，用护士假冒医生看超声；甚至抽了血，不做检查就扔掉，直接出结果。这些体检机构之所以敢铤而走险，就是出于一种投机心理——真正得癌症的比例只有3‰，如果体检抽血不化验，错误率最高也不过3‰。

这已经不是体检机构第一次被曝出黑幕了。综合来看，黑心体检机构至少存在“三宗罪”：一是诱检，全凭薄利多销的噱头吸引人，“等鱼咬钩了”再狠“宰”一刀；二是错检，明显的隐患却检查不出来，延误了病症的最佳治疗时间；三是过检，动不动就把基因检测、CT断层扫描、肿瘤标记物检测等高端项目搬出来，“杀鸡用牛刀”不说，还对身体有辐射伤害。

乱象频仍的大背景，在于人们对身体健康的愈发重视，以及体检行业的野蛮生长。有数据显示，当前我国体检市场的规模正在以每年20%的速度爆炸性增长，预计到2020年，市场容量将达2000亿元左右。尤其是相较于公立医院的体检中心，民营体检机构往往更重视服务和环境，成为大多数消费者的首选。但在光鲜外壳之下，行业准入门槛过低，水平良莠不齐，发展不均衡等现象也很突出。

2009年卫生部颁发《健康体检管理暂行规定》，要求“至少具有2名内科或外科副高以上专业技术职务任职资格的执业医师，每个临床检查科室至少具有1名中级以上专业技术职务任职资格的执业医师；至少具有10名注册护士”。反观现实，恐怕并不是所有体检机构都能达标。而即便是体检机构造了假，可能面临的处罚也实在不痛不痒。根据上述规定，对于出具虚假体检结果的行为，按照《医疗机构管理条例》由县级以上人民政府卫生行政部门予以警告，对造成危害后果的可以处以1000元以下的罚款。

在体检套餐动辄千八百块的情况下，“1000元以下的罚款”几乎等同于“挠痒痒”，根本抑制不住体检机构的造假冲动。如今自揭家丑，可见弊病存在之普遍。这也说明，是时候给体检机构做做“体检”，“扫黑打假”了。就现状而言，当务之急是提高体检行业的市场准入门槛，建立统一的“体检医疗服务规范”，对明显过时的“管理暂行规定”更新升级。同时，监管与惩戒需要加大力度，那些涉嫌作假的必须罚到痛处。

少生病、不生病，是人们最朴素的愿望。人们会越来越重视健康，作为预警环节的体检将被置于更重要的位置。面对频见媒体的“假体检”，监管尤须行动起来，不要总等出了问题，才亡羊补牢。

（摘编自12月5日《北京日报》，原题为《体检机构是时候“扫黑打假”了 》）

《 人民日报 》（ 2018年12月07日 05 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)