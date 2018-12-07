原标题：市场监管总局：严查假冒阳澄湖大闸蟹地理标志行为

据国家市场监管总局网站消息，近日，央视曝光“过水蟹”假冒阳澄湖大闸蟹在网上销售后，市场监管总局立即要求江苏省市场监管部门针对媒体反映问题组织开展执法检查，依法严厉查处假冒阳澄湖大闸蟹地理标志、欺诈消费者违法行为，督促相关市场监管部门依法履行职责。

江苏省市场监管局迅即研判舆情、会商方案、部署任务，第一时间派员赴苏州开展现场督查，指导苏州市场监管部门做好处置工作。

首先，严厉查处涉事商户，对报道中提及的“鑫东湖”、“品上品”、“小唐蟹业”及“水司令”4家商户进行现场执法检查，对“鑫东湖蟹业”、“品上品蟹业”两家单位进行立案查处，并对相关电商平台共296家网店涉嫌售假行为进行了固定取证。

其次，全面检查销售市场，对全市水产交易、农贸市场大闸蟹相关经营户开展拉网式检查，拆除违规使用“阳澄湖大闸蟹”广告牌45处，没收涉嫌违规使用“阳澄湖大闸蟹”包装盒2060余只、假冒防伪蟹扣5万只，查获“过水蟹”311箱(3110只)，发出责令改正通知书98份。

再次，苏州市阳澄湖大闸蟹保护办、市工商局、市质监局联合约谈电商平台企业和行业协会，要求阿里、京东、苏宁、拼多多等四家电商平台企业严把查验审核关，严格网店开设审查，保证信息的真实性，对被曝光的店铺全店商品进行下架处理，要求苏州市阳澄湖大闸蟹行业协会自律自查，对协会成员单位开展检查督查。

江苏市场监管部门将结合此次执法检查行动，进一步完善阳澄湖大闸蟹长效监管机制，加强线上线下同步监管，充分发挥行业协会维权监督站作用，整顿规范阳澄湖大闸蟹市场秩序，促进行业健康发展。

(责编：杨曦、仝宗莉)