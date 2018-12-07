郭树清：坚持监管姓监 坚决同非法金融活动作斗争

据银保监会网站6日消息，中国银保监会日前举行机构改革后新任命的全部局处级干部宪法宣誓仪式，银保监会党委书记、主席郭树清监誓并作重要讲话。他指出，始终把维护和发展最广大人民群众根本利益作为金融监管工作的出发点和落脚点，坚持监管姓监定位，坚决同一切践踏法律的非法金融活动作斗争。
郭树清指出，要敢于担当、勇于进取。全面贯彻实施宪法，是建设社会主义法治国家的首要任务和基础性工作。推动宪法在银行业保险业的深入贯彻，既是构建现代金融监管框架的必然要求，也是打好防范化解金融风险攻坚战的现实需要。
郭树清表示，要站稳政治立场，准确把握党的领导是中国特色社会主义法治之魂，自觉把党的领导贯穿依法监管全过程和各方面；要站稳人民立场，始终把维护和发展最广大人民群众根本利益作为金融监管工作的出发点和落脚点，坚持监管姓监定位，不仅要在关键时刻、重大事件、特殊时期，更要在日常工作中，在每项业务、每项措施中都充分维护人民利益；要站稳是非立场，善于把宪法作为判断大是大非的根本准则，不断提高运用法治思维和法治方式化解风险矛盾、解决乱象难题的能力，坚决同一切践踏法律的非法金融活动作斗争，以更加坚定的意志和决心，不断提高监管公信力，努力涵养金融生态。
郭树清强调，要勤勉尽责、清正廉洁。每一名领导干部都要在克己奉公上体现“四个意识”和“四个自信”，在打开局面上体现“四个意识”和“四个自信”，发挥好模范带头作用，带头净化政治生态，带头营造良好干事环境，带头力戒形式主义、官僚主义。善于发现、培养、选拔、造就优秀年轻干部，使监管事业后继有人。(中新经纬APP)
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