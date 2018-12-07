原标题：明年增长稳尚需基建稳

通过近几个月一系列会议和政策传递的信号来看，确保GDP增速处于合理区间仍是硬要求。鉴于当前经济下行压力较大，短期内尚离不开作为逆周期稳定器的基建投资，预计明年基建投资增速有望企稳回升，将着力加大基础设施领域的补短板力度。

数据显示，今年以来我国基建投资增速明显回落，5月以来更是连续六个月个位数增长。相比过去几年20%左右的增速，基建投资出现显著下滑。直至10月，基础设施投资同比增长3.7％，比前三季度回升0.4个百分点，实现今年以来首次回升。

归因来看，本轮基建投资下滑主因是防风险、去杠杆带来的紧信用。拆解基建投资的资金来源，主要包括预算内资金、国内贷款、外资、自筹资金和其他资金等。其中，自筹资金是大头，大约占比六成。进一步拆分看，自筹资金包括政府性基金、城投债、PPP、新增专项债、以信托贷款委托贷款为主的表外融资等。进行简单的数据分析后不难看出，今年以来城投债规模和表外融资规模大幅度缩水，无疑是基建投资资金的最大拖累，映射出本轮去杠杆的威力。

然而前三个季度，我国季度GDP增速已经触及2008年国际金融危机以来的次低水平，行至年关，经济下行压力继续显现。考虑到十九大提出的阶段性目标，叠加我国正处在内部防风险调结构和外部应对贸易摩擦的关键时期，稳定的经济增速实属必需。

展望明年，支撑GDP增长的“三驾马车”中，受制于贸易摩擦、全球经济减速叠加高基数，进出口显著放缓是大概率事件；受制于居民和企业难以加杠杆的现实约束，消费增速很大可能稳中缓降；投资方面，今年保持高位的房地产投资和连续反弹的制造业投资，预计明年也难以继续走高。抽丝剥茧看下来，得益于今年下半年国家陆续出台的促进基础设施投资稳定发展的政策措施，明年基建投资将成为经济增长的重要贡献项。

7月以来，加大基础设施领域补短板力度成为新的工作重点。10月底，国务院办公厅印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》明确指出，要保持基础设施领域补短板力度，聚焦铁路、公路水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保等重点领域短板。可以预见，围绕基础设施补短板的项目将加速落地。

需要指出的是，明年基建投资增速回升固然可期，但并不意味着会大幅走高。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，优化经济发展方式、调整产业结构也是为了实现新旧动能转换，再大搞基建不合时宜。即便各地想“大干快上”猛拉基建，考虑到债务水平、规范地方政府举债融资以及管控好新增项目融资的金融“闸门”等现实约束，总体力度也会较为有限。

综上，基于坚持“既不过度依赖投资也不能不要投资、防止大起大落”的总原则，基建投资将成为接下来稳增长的重要支撑。与此同时，也需要减税降费、促消费、稳外贸等政策多管齐下，发挥协同作用，以确保我国经济行稳致远。

(责编：杨曦、仝宗莉)