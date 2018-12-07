原标题：资本市场改革开放站上新起点 全球资金配置力度加大

改革开放40年来，中国证券市场从无到有，目前规模体量已经位居全球主要市场前列。与此同时，从发行上市到退市、并购重组等，资本市场的各项基础制度不断完善，随着沪港通深港通的实施、A股纳入MSCI，资本市场对外开放的水平也正在向更高层次迈进。

站在历史的新起点上，资本市场的新一轮改革正在快速推进。目前科创板的建设正在快速推进中，注册制试点也即将开展；在对外开放方面，沪伦通的各项准备工作业已就绪，按计划将在本月成行。中国资本市场正在通过自身的改革开放在服务经济高质量发展、建设现代化经济体系方面发挥日益重要的支持作用。

对外开放不断深入

按照计划，继沪港通深港通之后，2018年A股市场对外开放的重头戏——沪伦通将在本月正式起航。《经济参考报》记者从多家券商机构了解到，目前沪伦通的各项技术准备已经就绪，已有多家证券公司通过了做市商系统测试。近日，沪伦通经纪业务将进行通关测试，此后首批挂牌的中、英企业名单将有望对外公布。而在此前11月30日，华泰证券已经宣布，中国证监会核准公司发行不超过8251.5万份全球存托凭证（GDR），完成本次发行后，公司可到伦敦证券交易所上市。

国盛证券认为，沪伦通是国内资本市场和西方发达市场首次联通，丰富了境内投资者标的选择，满足了境内居民投资境外品种的需求；吸引更多海外机构参与国内市场投资，欧洲大型投资机构无须绕道香港或新加坡可在伦交所直接开展各类人民币资产交易；有利于中国优质企业“走出去”，同时提高境内市场深度，增加海外资金对于国内股市的关注度，长期有助于引导外资进入A股市场。

沪伦通只是近年来中国资本市场对外开放不断深入的一个缩影。自2014年以来，沪港通、深港通陆续成行；2017年香港与内地“债券通”正式上线；2018年，A股先后被正式纳入MSCI和富时罗素指数。此外，证券期货领域对于外资的开放程度也正不断提升。11月30日，证监会依法核准UBS AG增持瑞银证券有限责任公司的股比至51%，这是《外商投资证券公司管理办法》发布实施后，证监会核准的首家外资控股证券公司。

12月5日，深港通迎来开通两周年。两年来，深港通成交额稳步增长、制度机制不断优化、功能作用日益显现，成为我国资本市场对外开放的重要窗口、全球投资者分享中国创新经济发展的桥梁纽带。来自深交所的数据显示，截至12月5日，深港通总成交额累计4.15万亿元，其中深股通运行467个交易日，成交额累计2.87万亿元，日均成交额从开通首月的15.41亿元增长至最近一个月的96.29亿元，增幅524.85%；港股通运行458个交易日，成交额累计1.28万亿元，日均成交额从开通首月的4.54亿元增长至最近一个月的26.25亿元，增幅478.19%。

基础制度不断完善

中国资本市场在持续推进对外开放的同时，对于自身的改革，尤其是涉及基本制度的完善方面，近年来也在持续推进中，而伴随着科创板和试点注册制的到来，这一改革将有望实现历史性的突破。

发行体制改革一直是A股市场制度改革的核心所在。今年初，国务院办公厅转发证监会《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》，开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点。此举旨在进一步加大资本市场对实施创新驱动发展战略的支持力度，支持创新企业在境内资本市场发行证券上市，助力我国高新技术产业和战略性新兴产业发展提升。

目前科创板的建设正在快速推进中。上交所表示，设立科创板并试点注册制是提升服务科技创新企业能力，增强市场包容性，强化市场功能的一项资本市场重大改革举措。通过发行、交易、退市、投资者适当性、证券公司资本约束等新制度以及引入中长期资金等配套措施，增量试点、循序渐进，新增资金与试点进展同步匹配，力争在科创板实现投融资平衡、一二级市场平衡、公司的新老股东利益平衡，并促进现有市场形成良好预期。

在市场的退出机制层面，A股市场也通过多年来的持续改革实现了重大突破。今年11月16日，上交所和深交所同步发布了《上市公司重大违法强制退市实施办法》，明确了上市公司重大违法强制退市的相关业务规则，新增社会公众安全类重大违法强制退市情形，对重新上市条件也作了修改。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对记者表示，未来资本市场的改革将主要围绕市场化、法治化和国际化来推进，这是资本市场改革的任务，也是改革的大方向。

全球资本聚焦A股

随着中国资本市场改革开放的持续深入，在全球范围内，A股市场正受到越来越多的关注。

中国国际经济交流中心战略研究部副部长任海平认为，从国际投资机构对中国股市评估和国内专业机构的市场分析来看，比较一致的看法是：从全球资产配置来看，中国正成为最有投资价值的市场，泡沫已经大大缩小，上市公司质量普遍正在改善，股指处于历史低位，所以很多机构建议对中国股市给予高度关注。

事实上，全球资本正在加速流入中国股市。WIND统计数据显示，截至12月6日收盘，沪股通自开通以来累计净流入资金已经达到了3734.51亿元，深股通累计净流入资金已经达到了2652.35亿元。仅2018年以来，沪股通和深股通的净流入就分别达到了1778.68亿元和1133.02亿元。来自外管局的数据则显示，截至11月29日，合格的境外机构投资者（QFII）投资额度为1005.56亿美元，人民币合格境外机构投资者(RQFII) 获批额度则达到了6426.72亿元人民币。天风证券的研究则显示，截至2018年上半年末，境外机构和个人持有境内股票规模已达1.28万亿元，占全部A股流通市值的3.18%。

在私募基金领域，越来越多的外资机构正在进入中国市场。截至2018年11月，包括富达利泰、瑞银资管、富敦、英仕曼、贝莱德等16家外资机构先后完成登记。今年以来，外资私募机构共发行新产品达20只，其中包括桥水全天候中国私募投资基金一号、瑞银中国灵活策略债券私募基金一号等。

(责编：杨曦、仝宗莉)