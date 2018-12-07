原标题：“天网”行动追回外逃人员4833人 追回资产103亿

本报北京12月6日电 (记者姜洁)在国际反腐败日即将到来之际，记者从中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室获悉：“天网”行动自2015年3月启动以来，已从120多个国家和地区追回外逃人员4833人，其中国家工作人员995人，“百名红通人员”54人，追回资产103亿余元。

据悉，目前我国已和71个国家签署了50项引渡条约和61项刑事司法协助条约。今年以来，我国反腐败国际合作和追逃追赃工作取得重大进展——

6月6日，中央追逃办发布公告，向社会各界公开了50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员有关线索，目前已有王颀、赖明敏、吴青、郑东强4人归案。

8月23日，国家监察委员会会同最高人民法院、最高人民检察院、公安部、外交部联合发布《关于敦促职务犯罪案件境外在逃人员投案自首的公告》，效果显著，发布当日就有两名外逃人员回国投案，此后主动自首的外逃人员不断增长，形成“连锁反应”。

今年7月11日，外逃17年之久的中国银行开平支行案主犯许超凡被遣返回国，是国家监委成立后从境外遣返外逃腐败分子的第一起案例，也是我国在发达国家实现异地追诉、异地服刑后强制遣返重要职务犯罪逃犯的第一起成功案例；11月30日，外逃13年之久的职务犯罪嫌疑人、浙江省绍兴市新昌县原常务副县长姚锦旗从保加利亚被引渡回国，是国家监委成立后成功引渡第一案，也是我国首次从欧盟成员国成功引渡涉嫌职务犯罪的国家工作人员。

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