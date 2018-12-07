原标题：海外旅游布下“医疗陷阱” 诈骗案涉案金额近10亿元

价值仅几百元的“癌盾”最高卖39.8万元

海外旅游布下“医疗陷阱” 诈骗案涉案金额近10亿元

12月6日，公安部召开新闻发布会，通报公安部组织指挥浙江等地公安机关破获特大海外医疗诈骗案有关情况。记者从发布会上获悉，近日，在公安部统一指挥部署的辽宁、江苏、广东、黑龙江、吉林、北京、湖南、重庆等地公安机关密切配合下，浙江公安机关成功打掉一个以海外医疗名义实施诈骗的犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人132名，冻结涉案资金7000余万元，破获案件2000余起，扣押假药3000余箱及一大批涉案物品。

涉及相关案件2000余起，涉案金额近10亿元

今年1月，浙江嘉兴市公安局接到群众王女士报案称，2016~2017年期间，她被嘉兴一美容院以免费出国旅游为名，诱骗购买名为“癌盾”的药品等方式诈骗600余万元。浙江省、嘉兴市两级公安机关迅速组织专门力量开展案件侦办工作。

经初步侦查，警方发现以大连思兰德生物科技有限公司为首的犯罪团伙，涉嫌通过美容院寻找高收入、高消费受害人，再以免费豪华旅游名义诱骗受害人到海外，进而通过海外医院体检、虚假解读体检报告，谎称受害人系患癌高风险人员等，诱骗受害人赴海外治疗、购买昂贵“药品”，进而实施诈骗。该团伙组织严密、分工明确，人数众多，涉及相关案件2000余起，涉案金额近10亿元。

案情上报后，公安部对此高度重视，将其列为督办案件，部署涉案地公安机关分阶段分批开展收网行动，全链条精准打击此类犯罪，彻底摧毁该犯罪集团。经循线追踪、缜密侦查，公安机关掌握了该犯罪集团的大量犯罪事实和证据。4月24日，在公安部统一指挥部署下，辽宁、江苏、广东、黑龙江、吉林、北京、浙江等地公安机关统一开展集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人90名。

此后，公安部继续组织分步推进案件侦办工作，湖南、重庆等地公安机关又相继抓获嫌疑人42名。至此，该案共抓获犯罪嫌疑人132名，扣押涉案电脑156台、手机300余部，冻结银行卡500多张及资金7000余万元，查封假药仓库3个，扣押假药3000余箱，彻底摧毁了该犯罪集团。

实际价值仅几百元“癌盾”最高卖39.8万元

经查，自2014年起，大连思兰德生物科技有限公司在全国范围物色代理商，由代理商发展下线美容院，再由美容院物色受害人，进而实施海外医疗诈骗，并形成了一条“前期有优质客户筛选，免费旅游，诱骗出境，中期有医疗会诊，实施诈骗，后期有客户回访，制作网站，掩盖事实”的“线型”诈骗产业链。

该公司将“优质客户”锁定在经济条件优越、身体健康、不懂英文，且从事非医疗、法律工作的人员。随后安排区域代理商和美容店将受害人带至美国、泰国等国免费豪华旅游，通过诱骗被害人参加境外医院体检、在当地高级酒店举办医疗说明会等；进而雇佣假医生虚假解读体检报告，并谎称被害人有罹患癌高风险病趋向，向其推销所谓的国外先进抗癌药品“癌盾”，以及调节荷尔蒙、排毒等抗癌项目，通过收取高额费用实施诈骗。

在此过程中，大连思兰德生物科技有限公司将不具备医生身份的公司销售人员包装成美国医疗机构执行医生、美国某生物医学院客座教授等，在对美容院前期收集的被害人身体状况、遗传病史、家庭财产和自主状况等进行分析基础上“对症下药”，以此诱骗受害人。

经检测，所谓“癌盾”的主要成分为番茄红素和青花素。为规避监管，该公司通过国内生产，出口美国后再进口，将“癌盾”灌装入自行设计的外包装盒内，贴上美国原装进口标签。“癌盾”分为1号、3号、5号和9号等型号，分别以人民币9.8万至39.8万的价格出售给受害人配合治疗，而实际价值仅为几百元。诈骗得手后，大连思兰德生物科技有限公司及代理商和美容院按预设的比例进行分成。

“海外医疗诈骗算是新的骗术”

参与侦办此案的浙江省公安厅刑侦总队副总队长吕建平表示，此案主要有3个方面的特点：一是作案手段隐匿。不法分子利用美容院工作人员与受害人长期交往，收集受害人个人的信息，实施精准诈骗，让被害人难以从情感上认为自己是被骗。同时，不法人员刻意将被害人置身于境外豪华盛大的场面之中，营造现场气氛，让受害人内心认同犯罪嫌疑人扮演的假医生的社会地位和医术权威。

二是犯罪群体职业化。该案件是一起典型的企业化运作实施诈骗的案件。大连思兰德生物科技有限公司发展代理商，代理商再发展相关的美容院。美容院业务人员、代理商陪同人员、思兰德公司大区经理、假医生、幕后指挥者相互之间分工明确，各司其职，共同完成整个庞大的骗局。

三是社会影响大。被害人数众多，涉案金额特别巨大，受害人遍布除西藏以外的全国30个省市，诈骗金额从几万到上千万不等，给受害人带来了极大的经济损失。同时，这个团伙渲染国内医疗技术落后，国外技术先进，有损国家形象。

吕建平坦言，该案侦办的难点在于：一是涉案人数众多，分布在全国各地。在公安部的统一指挥协调下，全国公安机关配合浙江公安机关开展统一抓捕，将132名犯罪嫌疑人悉数抓获，同时在全国范围对数千名受害人开展调查取证，收集、固定违法犯罪证据的工作量巨大。二是部分受害人不愿配合公安机关办案。有的被害人是美容院多年的老客户，双方私人关系较好，美容院私下对受害人进行了赔偿。三是部分犯罪事实发生在国外，给办案带来难度。

“海外医疗诈骗算是新的骗术，还有些犯罪团伙专门针对老年人，通过举办健康讲座、发放小礼品，组织免费参观旅游等方式，诱骗老年人高价购买所谓的保健品。”公安部刑事侦查局副局长陈士渠说，“这些保健品很多价格低廉，甚至有的大肠杆菌超标，都是一些不合格的产品，吃了不但对身体没好处还有坏处，成本十几块钱、几十块钱，卖成百上千，甚至还有卖几万块钱。”

陈士渠指出， 很多老年人因为识别不出这些骗术，就买了很多的保健品，退休工资都用在买保健品了，有些子女不能够说服老人。这是比较突出的一类诈骗，公安机关也组织了打击，前一段时间江苏常州公安机关就打掉一个团伙，抓了很多人。团伙首犯在阳台上的一个保险柜里藏了好几千万的现金，都是骗来的钱。

针对这起特大海外医疗诈骗案，国内权威出国看病服务机构盛诺一家董事长蔡强在接受中国青年报·中青在线记者采访时表示，天上不可能掉馅饼，当有人告诉你去美国、日本等发达国家去体检或看疑难病症，会免费或只要花很少的钱时，很大的可能是一个骗局。在这些国家，好的医院的体检都是比较贵的。因此，建议消费者最好到非常专业的海外医疗服务机构或向专业人士进行咨询后再作决定，以防上当受骗。

公安部新闻发言人郭林当天在发布会上表示，近年来此类诱骗我国公民赴境外检查身体、治疗疾病进而实施诈骗的案件多发，犯罪团伙采取公司化模式运作，精心编制诈骗陷阱，掩饰诈骗手法，犯罪手段欺骗性强、危害大，严重损害广大公民合法权益。下一步，公安机关将加强分析研判、多措并举，依法严厉打击此类犯罪。同时，公安机关提醒广大群众，面对各种免费赴海外旅游体检的项目，一定要提高警惕，防范免费项目中的陷阱；不要轻信海外体检医疗检测结果，对有异议的，要检查复核，防止被骗；不要盲目追求进口保健品、药品，对确有疾病的，要征求医生的意见建议。

本报北京12月6日电

中国青年报·中青在线记者 何春中 来源：中国青年报

(责编：李楠桦、仝宗莉)