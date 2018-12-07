中国铁路总公司：年底新增高铁营业里程约2500公里
■本报记者 矫 月
据中国铁路总公司公布，2019年1月5日起，全国铁路将实施新的列车运行图，铁路客货运输能力显著提升。
据了解，此次调图，是铁路部门坚持以人民为中心的发展思想，为更好适应人民群众日益增长的美好旅行生活需要，不断深化运输供给侧结构性改革，科学统筹铁路运力资源实施的重要举措。
今年以来，中国铁路总公司深入贯彻党的十九大精神和党中央国务院有关铁路工作的决策部署，大力推进交通强国、铁路先行奋斗发展战略，强化运输安全管理，加快推进铁路建设，加大科技创新力度，取得了铁路运输安全稳定、装备能力和技术水平大大提升、客货运输能力大幅增长等重要成果，为实施新的列车运行图奠定了坚实基础。
中国铁路总公司表示，2018年底，京哈高铁承德至沈阳段、新民至通辽高铁、哈尔滨至牡丹江高铁、济南至青岛高铁、青岛至盐城铁路、杭昌高铁杭州至黄山段、南平至龙岩铁路、怀化至衡阳铁路、铜仁至玉屏铁路、成都至雅安铁路等10条新线即将开通运营，新增高铁营业里程约为2500公里，阜新、朝阳、承德、通辽、牡丹江、日照、连云港、盐城、雅安、丽江等多个城市首开动车。铁路部门安排开行新增动车组列车276.5对。
随着这批新线的开通，2019年1月5日0时起，全国铁路将实施新的列车运行图, 铁路客货运输能力显著提升。调图后，全国铁路共开行动车组列车日常线为2847.5对、周末线为221.5对、高峰线为382.5对，对应日常运行图开行动车组列车2847.5对、周末运行图开行动车组列车3069对、高峰运行图开行动车组列车3451.5对，高铁运输能力较调图前提升约9%。
随着2018年底10条新线投入运营，部分城市间旅客列车运行时间进一步压缩。哈尔滨至牡丹江间全程压缩3小时，北京至牡丹江间全程压缩8小时57分，牡丹江至北京间全程压缩6小时57分，通辽至沈阳间全程压缩2小时21分，沈阳至承德间全程压缩8小时23分，北京南至青岛间全程压缩58分钟。新图实施后，全国铁路81对公益扶贫“慢火车”继续开行。
值得注意的是，调图后，将有阜新、朝阳、承德、通辽、牡丹江、日照、连云港、盐城、雅安、丽江等城市首开动车。
同时，新图实施后，全国铁路主要货运通道能力得到进一步提升。路网整体运用效率得到提升，将为调整交通运输结构、增加铁路货运量、打赢蓝天保卫战提供有力保障。铁路部门将继续实施“六线六区域”货运增量战略。六线即大秦线、张唐线、瓦日线、侯月线、西合线、兰渝线；六区域即山西、陕西、蒙西、新疆、沿海、沿江。
此外，铁路部门将进一步服务“一带一路”建设和国际贸易需求，中欧班列开行数量由调图前的65列增至68列，中亚班列由30列增至33列。
另据《证券日报》记者了解，12月1日，北京至雄安新区城际铁路（以下简称京雄城际铁路）雄安站开工建设。
中国铁路总公司有关部门负责人介绍，雄安站的开工建设，是中国铁路总公司努力在雄安新区高质量发展中当好先行，为新区建设增光添彩的具体行动，标志着京雄城际铁路建设取得重要进展。(证券日报)
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