商务部：进一步推进贸易政策合规评估

人民网北京12月7日电 据商务部官方网站消息，12月5-6日，商务部在京召开2018年全国地方世贸组织（WTO）工作会议，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在会上指出，各地方要进一步推进贸易政策合规评估，继续加强贸易政策通报等透明度义务履行，积极参与各项谈判和新议题讨论。

会上，王受文就我国积极参与全球经济治理体系、坚定维护世界贸易组织规则、支持对世界贸易组织进行必要改革等方面的相关工作进行了深入分析，就继续做好参与世贸组织工作尤其是地方工作提出了要求。

王受文指出，加入世贸组织以来，中国积极践行自由贸易理念，在实现自身发展的同时为多边贸易体制作出积极贡献。近年来，在保护主义、单边主义抬头，多边贸易体制权威性和有效性遭遇严峻挑战的背景下，商务部按照党中央国务院统一部署，提出中国立场文件，维护多边贸易体制核心价值和原则，推动建设开放型世界经济。各地方对世贸组织工作大力支持，在贸易政策合规、配合审议与通报等方面开展了大量工作。各地方要进一步推进贸易政策合规评估，继续加强贸易政策通报等透明度义务履行，积极参与各项谈判和新议题讨论，为坚定维护多边贸易体制、推动我国向贸易强国迈进作出新贡献。

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