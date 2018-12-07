外汇局：11起外汇违规处罚信息被纳入央行征信系统

人民网北京12月7日电 记者从国家外汇管理局获悉，昨日，外汇局公布了15起外汇违规案，并有11起外汇违规处罚被纳入中国人民银行征信系统。

附违规案例通报情况：

根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性外汇交易等违规行为，遏制洗钱及相关违法犯罪，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第492号）等相关规定，现将部分违规典型案件通报如下，

案例1：平安银行厦门分行虚假转口贸易案

2015年9月至2016年9月，平安银行厦门分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。

该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款280万元人民币。

案例2：光大银行海口分行虚假转口贸易案

2015年12月至2016年5月，光大银行海口分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。

该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款80万元人民币。

案例3：东亚银行广州分行违规办理预付货款案

2016年2月至5月，东亚银行广州分行未尽审核职责，在企业进口合同和货物发票存在多处明显不一致的情况下，违规办理预付货款付汇业务。

该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款50万元人民币。

案例4：民生银行大连分行违规办理内保外贷案

2015年7月至2016年3月，民生银行大连分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时，未尽审核责任，未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。

该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款307.3万元人民币。

案例5：稷山县康盛达蜜饯食品有限公司逃汇案

2014年10月至2015年11月，稷山县康盛达蜜饯食品有限公司货物出口未收汇，金额合计466.47万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条、《货物贸易外汇管理指引》第十四条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款208.59万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6：宁波明辉矿业有限公司逃汇案

2017年2月至3月，宁波明辉矿业有限公司使用无效单证，虚构贸易背景对外付汇273.71万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款92.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7：宁波诗顶进出口有限公司逃汇案

2017年9月，宁波诗顶进出口有限公司伪造海运提单，虚构贸易背景对外付汇388.1万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款127.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8：江苏五洋集团有限公司逃汇案

2017年9月，江苏五洋集团有限公司构造进口合同，虚构贸易背景对外付汇200.07万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条和《货物贸易外汇管理指引》第三条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款65.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9：香港籍周某非法买卖外汇案

2014年8月至2016年8月，周某通过地下钱庄多次非法买卖港元，违规金额折合1401.21万元人民币。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款140.12万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。

案例10：广东籍杨某非法买卖外汇案

2015年5月至2016年4月，杨某通过地下钱庄多次非法购买美元，违规金额合计453.07万元人民币。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款31.71万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。

案例11：江苏籍徐某非法买卖外汇案

2017年10月至2018年4月，徐某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元，违规金额折合265.98万元人民币。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款32万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。

案例12：辽宁籍冯某非法买卖外汇案

2017年12月至2018年5月，冯某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元，违规金额折合1081.79万元人民币。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款130万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。

案例13：上海籍周某分拆逃汇案

2015年1月至12月，周某为实现非法向境外转移资产目的，利用21名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计104.96万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款33万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。

案例14：上海籍沈某分拆逃汇案

2016年1月至7月，沈某为实现非法向境外转移资产目的，利用34名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计204万加元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款51万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。

案例15：吉林籍隋某分拆逃汇案

2017年11月至2018年4月，隋某为实现非法向境外转移资产目的，利用173名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计1205.65万加元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款300.9万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。

(责编：李楠桦、仝宗莉)