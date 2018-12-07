报告称北京上海招聘活跃 求职者期望月薪超8000元

中新网客户端北京12月7日电 (记者 吴涛)58英才招聘研究院6日发布的2018年《中国卓越雇主报告》显示，2018年，北京、上海招聘活跃度居前列，求职者期望薪资均超过8000元/月。
资料图：某求职现场，“摩肩接踵”十分火爆。 徐雪 摄
北上广深求职招聘两头热
报告显示，深圳、北京、广州、上海、成都排名2018年求职活跃城市前五；在城市招聘活跃度方面，排名前五的城市为北京、广州、上海、深圳、杭州。
从求职和招聘城市的活跃度对比情况来看，一线城市在求职和招聘活跃度榜单上都名列前茅，长三角和珠三角区域是求职和招聘的活跃地带。
与一线城市相比，新一线城市在求职和招聘方面都展示出了极大活力。报告指出，更多求职者愿意到新一线城市工作，而这些人才红利也带活了当地经济发展，出现了人才供需双方共赢的良性循环。
2018年前三季度劳动力缺口较大的城市。图片来自报告
广州劳动力缺口最大
一些大城市虽然求职招聘活跃，但仍存在较大的劳动力缺口。报告称，“2016-2018年前三季度数据显示，劳动力缺口持续增大，尤其是今年第二、三季度。”
分城市来看，2018年劳动力缺口最大的城市TOP10为：广州、北京、上海、杭州、佛山、深圳、成都、苏州、南京、合肥。
58英才招聘研究院分析，广州、北京、上海等经济发达城市薪水更高、就业机会更多，但高房价和生活成本较高，将不少社会劳动力拦在门外，故一线城市和经济较为发达的部分新一线城市劳动力缺口较大。
求职者期望的薪资。图片来自报告
这些地儿薪资涨幅超9%
挣钱多是求职者去一线或新一线城市的一个主要原因。在求职者眼里，期望薪资排名前十的城市依次为上海、北京、杭州、深圳、苏州、广州、南京、东莞、武汉和厦门。
其中，上海和北京的求职者期望薪资均超过8000元，排名前十的城市期望薪资都在6600元以上，长三角和珠三角区域成为求职者的“淘金”宝地。
期望薪资增长最快的城市TOP10榜单上，排名第一的广州。2018年求职者期望薪资比2017年同比增长11.29%，其次是杭州、南宁、深圳等城市，增幅均在10%以上。
与自身期望的薪资相比，劳动者更关心的是企业所能支付的实际薪资。58同城报告显示，2018年企业支付均薪增长最快的前十大城市分别为合肥、重庆、南京、杭州、太原、上海、苏州、东莞、广州及长春，增幅均在9%以上。
分析指出，随着长江经济带的发展，地处长江流域的城市经济发展提速升级，在对员工的薪资支付上提升幅度也更大。(完)
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