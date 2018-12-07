原标题：贵港：新兴产业“跑”起来

【辉煌60年·壮美新广西】

在9月举办的第15届中国-东盟博览会上，总投资8亿元的盛科达电子科技园、总投资5.2亿元的印刷电路板、总投资10.5亿元的智能终端产业等新兴产业项目纷纷签约落户广西贵港。几年前，这样的事对贵港来说连想都不敢想。

广西贵港是农业和人口大市，经济欠发达，工业化水平处于初级阶段，规模小、水平低、发展慢，传统工业企业大多是高耗能、资源型企业，可持续发展能力差、抗风险能力弱等问题突出。“如果不下决心引进、培育和壮大一批大企业、大项目，贵港慢发展、欠发达的局面仍无法迅速扭转。”贵港市委书记李新元这样描述贵港面临的发展困境。

为改变粗放型、高耗能工业发展的落后面貌，贵港市从2015年起，连续4年开展解放思想大讨论，明确工业兴市、工业强市的发展战略，进一步强化工业主导地位，紧紧抓住工业这个“牛鼻子”，全力以赴推动工业提速扩量、提质增效，推动工业经济实现跨越式发展。

“一袋糖一电厂、一根钢筋一块板、一包水泥撑贵港”，当地干部群众形象地概括贵港的传统工业结构。2015年贵港市规模以上工业总产值901亿元，其中建材、冶金、制糖、板材、电力“老五样”传统产业占全市规模以上工业总产值的48.5%。

“要打赢经济翻身仗，必须转变发展方式，不能再走传统产业扩能的老路，而要瞄准新兴产业，发挥后发优势。”李新元说，贵港在传统产业提质增效的同时，加快发展新兴产业，特别是引进了新能源汽车、电子信息、生物制药等一批战略性新兴产业。

在贵港华奥汽车制造有限公司，记者看到不同用途的新能源汽车组装出厂，贵港市七成以上的公交车来自这里。公司综合管理部经理王健说：“公司从长春迁到贵港，从洽谈签约、到开工建设、再到竣工投产，用时不到一年，创造了工业发展的‘贵港速度’，这是我们当初没有预想到的。”目前华奥新能源客车、校车、物流车等产品已经全面投放市场。

在华奥的带动下，腾骏汽车、久久星汽车、战神专用车等70多家新能源汽车和电动汽车企业相继到贵港安营扎寨，新能源汽车产业加速集聚。

新兴产业领域从一张白纸到百花齐放，贵港拿出赶考精神啃下“硬骨头”。回想起一次次艰难的招商引资经历，李新元感慨万千：“全球领先的电子设备生产商芬兰赛尔康制造有限公司的引进可谓一波三折。当时赛尔康的投资计划地有7个候选城市，贵港是最不被看好的一个，我们数十次到深圳与赛尔康公司接洽谈判，项目建设规划图和为企业服务的一系列方案都已经制定完成，最终用诚意引进了企业。”

为了吸引企业入驻，贵港先后出台《关于加快新能源电动车产业发展的若干意见（试行）》《贵港市标准厂房优惠政策实施细则》等文件，制定多方面优惠政策，为企业发展营造良好环境，并在广西率先出台鼓励改革创新容错纠错机制暂行办法，为改革创新者撑腰鼓劲。

据统计，2017年贵港市新能源汽车和电动车产业、电子信息产业、生物医药产业等新兴产业产值同比增长145%。今年前8个月，引进新兴产业项目22个，总投资175.38亿元，占新引进工业项目比重51%。“如今贵港的工业发生了脱胎换骨的变化，从‘老五样’走向‘新三篇’，下一步我们将继续向着加快建成西江流域核心港口和新兴工业城市的总目标不断前行。”李新元说。

（本报记者 赵斌艺 王远方 周仕兴）

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