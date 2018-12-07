截至11月末我国外汇储备规模为30617亿美元 

人民网北京12月7日电（记者 李楠桦）中国人民银行今日公布的数据显示，截至2018年11月末，我国外汇储备规模为30617亿美元，较10月末上升86亿美元，升幅为0.3%。

外汇局新闻发言人王春英指出，11月，我国国际收支继续保持平稳运行态势。受美国货币政策预期变化、国际油价波动等因素影响，主要国家债券价格总体小幅上涨，美元指数震荡微涨。汇率折算和资产价格变动等因素综合作用，外汇储备规模有所上升。

“今年以来，外部环境的不稳定不确定因素明显增多，但我国经济运行保持总体平稳、稳中有进态势，人民币汇率双向浮动弹性增强，外汇市场供求基本平衡，跨境资金流动总体稳定。”王春英介绍。

王春英坦言，展望未来，虽然全球经济金融面临较多不确定性，但我国经济长期向好的基本面没有改变。随着我国继续扩大改革开放，我国经济发展动力和后劲将进一步增强，为外汇市场总体稳定夯实基础。内外部因素综合作用，我国外汇储备规模有望在波动中保持稳定。

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