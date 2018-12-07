全国及京津行业协会商会支持和服务民营企业发展座谈会在京召开

人民网北京12月7日电 12月6日，根据民政部党组和部领导的指示，民政部社会组织管理局在北京召开行业协会商会支持和服务民营企业发展座谈会。深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，听取协会商会代表和京津民政部门发挥行业协会商会等社会组织优势、支持和服务民营企业发展情况，对下一步工作提出要求。北京市社会团体管理办公室、天津市社会组织管理局负责同志，中国企业联合会、中国上市公司协会、中国非公立医疗机构协会、中华全国律师协会、中国银行业协会、中国个体劳动者协会等协会商会负责人参加了座谈会。社会组织管理局副局长廖鸿主持座谈会并讲话。

廖鸿说，2018年11月1日，习近平总书记主持召开民营企业座谈会并发表了重要讲话，高度评价改革开放40年民营经济为我国发展作出的重大贡献，充分肯定民营经济的重要地位和作用，再次宣示我们党坚持基本经济制度、坚持“两个毫不动摇”的坚定立场，深入分析当前民营经济发展遇到的困难和问题，明确提出大力支持民营企业发展壮大6个方面的政策举措，为民营经济健康发展再次定了调、注入信心和动力，在全党全社会引起了热烈反响。如何贯彻落实好总书记的重要讲话精神，民政部党组高度重视，专门召开部党组扩大会议，听取社会组织管理局关于贯彻落实的有关意见，部党组书记、部长黄树贤、副部长詹成付要求认真学习总书记重要讲话精神，提高政治站位，研究贯彻落实的意见措施，此次会议就是贯彻民政部党组要求的具体步骤，是动员和引导行业协会商会等社会组织支持和服务民营企业发展的实际举措。

廖鸿说，各级各类行业协会商会要统一思想认识，增强支持和服务民营企业发展的责任感与使命感。民营企业用近40%的资源，贡献了超过50%的国家税收，形成了超过60%国内生产总值、固定资产投资以及对外直接投资，创造了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了超过80%城镇就业，90%新增就业。成为创业就业的主要力量、技术创新的重要主体、国家税收的重要来源，为我国市场经济发展、政府职能转变、农村富余劳动力转移、国际市场开拓等发挥了重要作用。目前民营企业在发展中遇到一些困难，如市场的冰山、融资的高山、转型的火山。国家有责任有义务帮助他们度过困难，促进其健康发展。同时，也要看到民营企业对社会组织特别是协会商会的重要作用。民营企业是协会商会的重要成员，有些是主体会员，甚至占到100%。民营企业是公益慈善事业的重要支柱，捐款的主要来源，志愿服务的重要成员，是脱贫攻坚的重要力量。所以也可以说，民营企业是行业协会商会等社会组织生存发展的重要依靠。民营企业发展得好不好，不仅关系到经济社会结构调整和发展方式的转变，关系到促进就业和社会稳定，也关系到行业协会商会等社会组织的切身利益，关系到社会组织的改革创新与健康发展。

廖鸿说，支持和服务民营企业持续健康发展。社会组织是经济建设和社会发展的重要力量，在为政府提供咨询、服务企业发展、优化资源配置、加强行业自律、创新社会治理等方面发挥着重要作用，尤其是行业协会商会具有对市场信号敏感、对市场反应敏锐、对行业政策熟悉、对行业趋势了解的独特优势，更应该立足自身角色定位，发挥独特，以会员需求为导向，以实际行动和有效措施支持民营企业持续健康发展。一是要发挥协调作用。在党和政府与企业之间，社会组织应担当起参谋助手和企业代言人的作用，宣传党和政府的方针政策，贯彻法律法规，及时反映本行业突出困难，提出有价值的意见，为政府决策提供参考，推动政府部门优化政策措施，架好政府与企业之间的“桥”。在行业内部，社会组织应担当起牵线人角色，把分散的资源和单个民营企业组织整合起来 , 促进企业合作和抱团发展，搭建行业发展的”平台”。在企业与企业之间，协会商会要立足反映诉求、规范行为，担当保障会员权益，维护行业秩序，协调内部纠纷，平衡利益冲突的角色，成为会员企业“温馨之家”。二是要提高服务质量。比如在融资方面，可以发挥行业协会商会的组织协调、信用担保功能, 组织民营企业与金融机构进行融资洽谈会，帮助缓解民营企业融资难融资贵等难题。在开发新产品、新技术方面，可与科研机构、大专院校合作，组织会员校企对接，联合研发项目。在拓展市场方面，可组织会员企业参加各类展销会、博览会，拓宽会员企业产品销售市场和渠道，扩大民营企业外向度和与国际经济接轨的程度，积极帮助民营企业参与“一带一路”建设，开拓国际市场。在经营管理方面，可以组织有关专家开展行业政策研究，组织专业人员传授企业经营、运作、上市等知识，提供政策咨询、创业指导、投资融资、经营管理等各项服务。三是要引导规范发展。行业协会商会要引导民营企业走实业报国、主业立企之道，打造质量品牌，不断增强创新能力和核心竞争力。要引导民营企业家继承和发扬老一辈人艰苦奋斗、敢闯敢干、聚焦实业、做精主业的精神，聚精会神办企业、遵纪守法搞经营，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。四是要减费让利。各行业协会商会等社会组织要按照国务院及国家发改委、民政部、财政部等印发的进一步规范行业协会商会收费管理的意见，加强收费管理，降低不合理收费，杜绝强制服务和乱评比达标表彰，减轻企业负担。

廖鸿说，打铁必须自身硬。广大社会组织要强化自身建设，切实提升服务会员的能力和水平。要坚持正确发展方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，建立健全党的基层组织，发挥党组织的功能作用。要完善内部治理机制。健全会员（代表）大会、理事会、监事会制度，落实民主选举、民主决策和民主管理，加大信息公开力度，规范服务行为，诚信自律。要以行业协会商会与行政机关脱钩为契机，转型升级，既服务政府，又服务企业、行业、市场和群众，解企业与行业之难，保护会员企业特别民营企业的权益。

廖鸿强调，今年以来，各省（区市）登记管理机关，围绕服务民营企业、服务民营经济发展，做了大量工作。山东、江西、广东、四川、北京、天津等地认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，助力民营企业发展工作抓得紧，行动快，富有成效。下一步，希望各省区市登记管理机关要认真贯彻民政部党组扩大会议精神和这次座谈会要求，在深入学习领会上下功夫，力求学深悟透，做到内化于心、外化于行。在创造条件上下功夫，进一步深化社会组织“放管服”改革，完善社会组织扶持监管政策，加大购买服务力度，为行业协会商会等社会组织支持服务民营企业发展创造条件。在动员引导上下功夫，切实采取多种形式，与民营企业家一道，坚定信心、保持定力，攻坚克难、勇于担当，齐心协力推动民营经济持续健康发展。

座谈会上，与会代表积极发言，从不同角度介绍了助力民营企业发展的工作情况。中国企业联合会常务副秘书长于吉表示，这次座谈会开得很及时、很有必要，对于我们加深理解总书记重要讲话精神、更好地助力民营企业发展帮助很大。前一段时期，企联系统以座谈会形式，认真学习习近平总书记重要讲话，宣传党和国家支持非公有制经济发展的政策法规。在部分省市开展了民营企业政策落实情况调研，及时向国务院及有关部门反映民营企业诉求，收到了良好效果。

中国非公立医疗机构协会副会长张阳表示，非公协会深入学习贯彻习总书记重要讲话精神，结合行业特点和协会职能，积极推动支持社会办医政策落地，协调解决民营医疗机构发展难题。以社会信用评价和医疗服务能力星级评价两项工作为抓手，指导和推动全国民营医疗机构规范运营。建立实体平台和信息互通平台，提升行业合力，助力民营医院发展。还开展了各种形式的学术会议、网络培训、专题讲座，为非公医疗机构提供培训。积极加强国际交流与合作，提升了民营医疗机构的国际影响力。

中华全国律师协会副秘书长李海伟表示，习总书记的重要讲话，提振了民营经济发展信心，全国律师协会要严格依法执业，为民营企业和民营企业家守法经营保驾护航。之前协会配合司法部在全国范围内组织开展律师服务民营企业专项公益活动，为重点民营企业开展“法治体检”。组织各地成立为民营企业提供法律服务专项团队，实地走访民营企业。加强与各地工商联组织沟通合作，搭建律企对接平台。

中国银行业协会副秘书长周更强表示，习总书记的重要讲话，为保持民营企业发展势头注入了强大动力，为民营经济走向更加广阔舞台注入了信心。协会及时研究贯彻落实措施，加强宣传引导，通过发布《农合机构行业发展报告》《村镇银行发展报告》，采集支民支农支小现金典型事例和经验做法，提振了农合机构发展信心。开展“商业银行服务民营企业小微企业专题调研”，深入了解各层级商业银行服务民营企业小微企业的现状与困难，引领商业银行增强服务民营企业小微企业的内生动力。通过举办“中国中小企业投融资交易会”，搭建银企对接平台，加大对小微、民营企业支持。

中国个体劳动者协会副秘书长蒋杰表示，习近平总书记的重要讲话在全国个体私营企业协会系统和广大个体私营企经营者中引起了强烈反响。中国个协在认真学习的基础上，向全国个私协会系统下发了《关于学习宣传贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神的通知》，各地协会纷纷响应，通过座谈会、报告会、杂志、网站、微信等多种形式、多种渠道广泛宣传，广大个体和私营企业经营者的信心显著增强。

中国中小企业协会副秘书长聂贤祝表示，习总书记发表重要讲话后，协会响应号召，联合百名会员企业向全国中小企业发出倡议书，配合国家发改委产业协调司起草《关于解决中小企业困难提振发展信心的政策建议》，按月发布中小企业发展指数，做好运行监测，全力打造应收账款融资平台，继续办好每年一届中国中小企业投融资交易会，组织推动中小企业债券融资，进一步缓解中小企业融资难融资贵问题。还通过研发标准、建立体系等一系列措施，引导广大中小企业走“专精特新”之路。

全联房地产商会会长助理邹驰表示，习近平总书记在讲话中充分肯定了民营经济的重要地位和作用，重申“两个毫不动摇”，坚持“三个没有变”，这是对民营企业的巨大鼓舞，充分表明了党中央对民营经济的高度重视和大力支持。全联房地产商会建立健全了技术咨询、国际交流、金融服务、品牌推广、企业维权、精准扶贫等商会服务体系，积极反映行业诉求，提出了“着力保护企业家合法权益”，“关于加快建设项目行政审批”等20多项提案。针对民营企业融资难问题，筹备发起“廉租房基金”、“北科建产业创新投资发展基金”、“养老产业基金”等产业基金，支持民营企业发展。

北京电信技术发展产业协会会长杨骅表示，协会成立初衷就是扶持中小民营企业。近年来，协会立足多角度为民营企业提供优质服务，通过技术共享和产业链上下游的紧密合作，降低民营企业进入门槛。以知识产权为手段，推进产业发展和搭建知识产权服务平台进程中，积极与民营企业沟通，使民营企业受益。依靠产业界整体投入模式，降低中小企业宣传成本，针对民营企业需求提供相应服务，最大力度解决企业发展中的问题。通过各种方式提升民营企业政府项目参与度，降低项目风险，提升政府项目民营企业信誉度，切实为民营企业发展提供助力。

天津市清洁行业协会秘书长单德刚表示，习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话，犹如春风习面，提振了民营企业发展信心。协会为破解民营企业发展瓶颈，积极向政府有关部门反映行业诉求，开展行业沙龙、专家讲座、技能大赛等，提升行业从业者社会地位和现代服务水平。开展诚信体系和行业企业品牌建设，以信息化手段综合提升行业企业管理效率和服务效能等核心竞争力。

北京市社团管理办公室副主任高学东表示，习总书记的重要性讲话是中央关于非公有制经济发展的最系统、最全面、最权威的声音，为保持民营经济发展良好势头注入了强大动力。近年来，北京市引导行业协会商会紧紧围绕首都功能定位，结合自身实际，在助推民营企业发展等方面发挥了重要作用。各协会商会服务会员、服务行业功能日益增强，推进行业诚信效果更加明显，主动参政议政、建言献策积极性显著提高，特别在围绕科技创新战略，助推首都经济“高精尖”转型，推动国际交流交往上，充分发挥行业组织的优势。下一步，将深入贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，进一步做好行业协会商会扶持与监管，全力支持行业协会商会发展，全力支持行业协会商会服务民营企业。

天津市社会组织管理局社团处处长陈鸿毅表示，为深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，发挥行业协会商会助力民营企业发展的积极作用，天津市社管局按照工作职责，不断优化营商环境，积极动员行业协会商会支持和服务民营企业发展。规范涉企收费、降低企业成本，稳步推进脱钩，强化诚信自律，推进登记制度改革、深化简政放权，发挥社团服务发展大局的积极作用。下一步，将积极落实促进民营经济发展政策与民政部党组要求，进一步规范行业协会商会收费行为，切实减轻民营企业负担，与其他部门一道，凝聚起促进民营经济发展的合力，为民营企业发展保驾护航。

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