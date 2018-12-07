银保监会一日对六家银行罚款逾亿元 理财业务成“雷区”

人民网北京12月7日电（张文婷）一直以来，银保监会聚焦重点风险领域，对于市场乱象及违法违规行为坚持零容忍。今日，监管对六家银行开出十张罚单，针对民生银行、渤海银行、光大银行、浙商银行、交通银行及中信银行的违法违规行为共罚款超过一亿元。

银保监会处罚公告显示，民生银行在六家机构中罚单最多，共计4张罚单，涉及机构及个人处罚合计3410万元。浙商银行罚款金额最高为5550万元。除此之外，渤海银行被罚2530万元、中信银行被罚2280万元、光大银行被罚1120万元、交通银行被罚740万元。

记者梳理发现，上述六家银行的违法违规行为主要集中在理财业务方面。其中，民生银行因贷款业务、内控管理严重违反审慎经营规则，同业投资违规接受担保，同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资，本行理财产品之间风险隔离不到位，个人理财资金违规投资，票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用，为非保本理财产品提供保本承诺，被银保监会罚款3160万元。另外，贷款业务严重违反审慎经营规则，罚款200万元。

涉及个人违规方面，中国民生银行股份有限公司交通金融事业部丛明、张劲松因对公司严重违反审慎经营规则的贷款业务负有直接责任，分别被处罚款30万元、20万元。

浙商银行因投资同业理财产品未尽职审查，为客户缴交土地出让金提供理财资金融资，投资非保本理财产品违规接受回购承诺，理财产品销售文本使用误导性语言，个人理财资金违规投资，理财产品相互交易，业务风险隔离不到位，为非保本理财产品提供保本承诺，被银保监会罚款5550万元。

渤海银行因内控管理严重违反审慎经营规则，理财及自营投资资金违规用于缴交土地款，理财业务风险隔离不到位，为非保本理财产品提供保本承诺，同业投资他行非保本理财产品审查不到位，被银保监会罚款2530万元。

中信银行因理财资金违规缴纳土地款，自有资金融资违规缴纳土地款，为非保本理财产品提供保本承诺，本行信贷资金为理财产品提供融资，收益权转让业务违规提供信用担保，被银保监会罚款2280万元。

光大银行因内控管理严重违反审慎经营规则，以误导方式违规销售理财产品，以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品，违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务，同业投资违规接受担保，通过同业投资或贷款虚增存款规模，被银保监会没收违法所得100万元，罚款1020万元，合计1120万元。

交通银行因不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权，未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产，违规向土地储备机构提供融资，部分理财产品信息披露不合规并购贷款占并购交易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位等，被银保监会罚款740万元。

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