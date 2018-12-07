基金业协会发布私募基金行业发展报告

人民网北京12月7日电 （吕骞）中国证券投资基金业协会（以下简称协会）近日在京举行中国私募基金行业发展报告（2017）发布会。协会会长洪磊、秘书长陈春艳，协会私募基金相关专委会委员以及部分行业机构、各报告编撰工作组和媒体等方面100多位专家和代表参会。会议由协会私募服务部总监蒋海军主持。会上，协会正式发布了《中国早期投资行业发展报告(2017)》《中国创业投资基金行业发展报告(2017)》《中国私募股权及并购投资基金行业发展报告（2017）》《中国私募股权投资母基金行业发展报告（2017）》《中国私募证券投资基金行业发展报告（2017）》《中国私募股权及创业投资基金行业履行社会责任报告（2017）》等共六份报告。

洪磊讲话时强调，在资管行业格局发生深刻变化背景下，私募基金既要紧抓机遇、又要迎接挑战。一是要发挥私募基金的专业价值，推动长期资本形成，服务实体经济创新发展。不同类型的私募基金秉承各自专业价值，共同塑造了私募市场的行业生态，不仅为实体经济创新发展提供了可观的资本金支持，更是在促进多层次资本市场建设方面发挥了不可替代的作用。二是要落实信义义务、强化过程自律，建设行业有机生态。强化信托关系下的受托人义务是私募基金治理和运作的核心。要进一步改进自律管理办法，从结果导向转为过程导向，更加注重私募基金展业过程中的行为规范和信用约束。三是要依托科学、严谨、深入的行业研究，积极为推动私募基金规范健康发展服务。开展行业研究是协会落实为行业服务职能的重要抓手。要强化研究成果的运用，将其转化为行业宣传的素材，转化为行业自律规则或为监管部门制定政策措施提供决策参考。

陈春艳指出，加强行业研究及推动研究成果的运用是协会服务功能的重要体现。私募基金五个专业委员会将编撰发布2017年行业发展报告列为2018年展示行业形象、提升行业服务的重点工作。专委会分别成立专项工作小组，依托专业研究力量、高校和行业机构，集思广益、全面展开行业报告编撰工作。以协会私募基金登记备案系统数据为主，问卷调查、行业调研为辅，整合行业数据、研究机构数据，近200名专家参与讨论，几经易稿，在各方共同努力下，六个行业发展报告正式发布，填补了不少行业研究的空白，更包含了许多创新性的工作，行业面临的难点痛点，政策建议等囊括其中，是务实且有益的尝试。通过报告撰写，充分体现了私募行业在服务实体经济、促进细分行业技术创新等方面都发挥了十分重要的作用。下一步，协会将一如既往地支持私募基金各专委会，把这项工作持续、深入地做好。希望大家共同努力，把私募基金行业年度发展报告打造成挖掘行业权威数据和案例、研判行业发展趋势、引领行业主流声音的高水平专业化研究成果，发挥好其对行业机构、政府部门和社会各界人士了解行业的咨询参考作用。

在报告发布环节，清科研究院总监房瞻、投中研究院院长国立波、弘毅投资投资拓展部总经理王雪松、紫荆资本董事长沈正宁、重阳投资副董事长汤进喜、松禾资本董事长厉伟先后代表私募基金专委会及编撰小组介绍了六份报告的基本情况。相关报告显示，在早期投资领域，市场集聚效应明显，退出方式多样，平台化和全阶段发展成为趋势；在创投领域，基金更加关注技术创新，专业化、特色化、差异化的投资策略和投后增值服务成为新的核心竞争力；在私募股权和并购领域，行业规模达到历史新高度，在助力创新发展方面成效显著，以及在产业转型和产业整合中发挥了重要的作用；在母基金领域，资金来源更加多元化、基金更加聚焦细分行业、基金管理人进一步提高增值服务能力助力子基金和企业成长成为下一步发展的趋势；在私募证券投资基金领域，行业规模持续增长，行业规范持续加强，更加注重维护投资者权益和回报社会，在可持续发展道路上不断前行。

参会行业专家表示，私募基金已成为聚合社会财富、支持实体经济发展最直接有效的金融工具。在国家经济转型过程中，原有要素驱动减弱，新动能还未呈现，私募基金必须在这个关键时刻发挥承上启下的作用，积极参与到传统产业整合和科技创新的资本支持当中，为实体经济提供穿越产业周期的长期资金。

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