证监会行政处罚3宗案件 涉操纵股价和内幕交易

人民网北京12月7日电 （吕骞）证监会新闻发言人高莉7日表示，证监会近日依法对刘坚操纵“西部黄金”等16只股票案作出处罚，对刘坚没收违法所得609,747.16元，并处以609,747.16元罚款。四川证监局依法对袁媛内幕交易“宗申动力”案作出处罚，对袁媛处以40万元罚款；依法对唐安林内幕交易“宗申动力”案作出处罚，对唐安林处以10万元罚款。

据介绍，上述案件中，刘坚使用本人账户通过在开盘集合竞价阶段虚假申报的方式，对“西部黄金”等16只股票实施了操纵行为；何某是“宗申动力拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购大江动力100%股权”这一内幕信息的知情人，内幕信息敏感期内，何某之妻袁媛与其通话联系频繁，与何某有工作接触的唐安林与其有通话联系，袁媛和唐安林分别控制相关账户明显异常地内幕交易了“宗申动力”股票。

高莉强调，证监会将对操纵市场、内幕交易等资本市场常见违法行为保持持续的监管高压，严厉查处挑战法律权威的违法行为人，以强有力的监管执法切实保护广大中小投资者合法权益，维护资本市场健康稳定发展秩序。

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